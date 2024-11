Míchel y Girona esperando un mes por Viktor Tsygankov y nada más recibir el alta, la lía

Si Viktor Tsygankov no es una de las grandes esperanzas de Míchel y el Girona para dar la vuelta a la delicada situación del equipo se le parece bastante, aunque esta buena noticia que supone recuperarlo casi con total seguridad para el duelo liguero del próximo domingo (18.00h) va acompañada de un revés de enorme magnitud en Montilivi.

De los nueve partidos que el futbolista ucraniano se ha perdido desde que arrancara el curso con el equipo catalán, estos han caído en cuatro de ellos; cuatro del total de ocho derrotas que acumula el Girona esta campaña. Por eso y por el tipo de futbolista que es el extremo de Nahariya, Míchel lo necesita, y ahora que por fin tiene el alta en la mano, llega el monumental lío.

El regreso de Viktor Tsygankov al equipo, pretendía Míchel, iba a ser progresivo, poco a poco, para evitar otra lesión más en el muslo del encarador, que ya le está dando muchos dolores de cabeza durante esta temporada, pero Ucrania piensa muy diferente al míster madrileño ¿Por qué? Por que lo ha convocado sin siquiera tener esa alta oficialmente.

🗒 Serhiy Rebrov announces the squad of the Ukraine NT for the matches in November



The coach called up 25 players for the matches against Georgia (16.11) and Albania (19.11). First call-up for @BrentfordFC midfielder Yehor Yarmolyuk.



7 players are included in the reserve list. pic.twitter.com/0wPUVtkYM7