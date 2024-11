Pellegrini no se calla más, en pleno noviembre le roban al Betis a su mejor jugador, clamor contra la FIFA

Manuel Pellegrini no sabe si desde Argentina le toman el pelo o se lo está tomando la FIFA con sus normas, pero en lo que afecta al Betis, la convocatoria, otra vez, de Giovani Lo Celso con la albiceleste no le ha sentado bien. Por eso, no se calla y ya dispara con sorna contras los elementos, más que nada porque sin la plena recuperación de su mejor jugador, lo vuelven a poner en peligro.

Teniendo en cuenta que Giovani Lo Celso, siendo organizador y hombre creativo en la medular del cuadro verdiblanco, ha hecho en seis partidos, cinco goles, pero, además, teniendo en cuenta que lleva sin poder jugar con el Betis desde hace casi un mes por una lesión producida en otra convocatoria con Argentina, entenderán que Pellegrini se mosquee con la FIFA, Scaloni y Argentina.

Los hechos que en Sevilla no sientan bien

Lionel Scaloni, seleccionador de la campeona del mundo y de la Copa América, Argentina, dio a conocer la lista de los integrantes de la albiceleste para la disputa de los partidos de la FIFA de noviembre frente a Paraguay y Perú, lo hizo ayer martes, 5 de noviembre, y entre los escogidos está la estrella del Betis, que precisamente se ha perdido los últimos partidos de LaLiga EA Sports por una lesión con su país.

Esto ha dejado perplejo a más de uno en el Benito Villamarín por el perjuicio que la anterior lesión del rosarino ha producido a su equipo, sin ir más lejos en San Mamés, ante el Athletic Club, más si cabe ante la aparente intranscendencia de los dos choques de Argentina.

La opinión del míster

“No está para jugar los 2 partidos con Argentina. Todos sabemos que no está para jugar los dos partidos, hay un contacto constante con su cuerpo técnico, pero es potestad de la selección llamarle”, decía el chileno sobre su futbolista.

Y no solo eso, ante la insistencia de los periodistas comentó que “Lo Celso aún no está al 100% y que es una de las seis bajas para el partido contra el Celje. Veremos si puede tener algunos minutos el domingo ante el Celta. Me hubiera gustado que se quedara aquí estas dos semanas”. Recordemos que otras selecciones sí han obrado como pedía Pellegrini (sin ir más lejos, Francia con el Real Madrid y Kylian Mbappé) ante jugadores con problemas físicos, no así Scaloni.