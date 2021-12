Millonada sorpresa de Joan Laporta contra Koeman: adiós a Can Barça

La continuidad de Ronald Koeman se ha convertido en una gran incógnita durante las últimas semanas, teniendo en cuenta que Joan Laporta quiere prescindir del holandés este mismo verano y ya ha comenzado a buscarle sustituto. La última reunión entre ambos en las oficinas del Camp Nou no ha aclarado prácticamente nada, aunque el club le ha reconocido al entrenador que está sondeando el mercado y tiene muchas posibilidades de no continuar al frente del proyecto culé. El principal inconveniente para los planes del FC Barcelona reside en el finiquito que tendrán que abonarle al holandés en caso de optar por su despido, una cifra que rondaría entre los 13 y los 15 millones de euros; una cantidad muy importante para un conjunto que no pasa por su mejor momento económico.

Esta importante cifra se ha convertido en el principal inconveniente para prescindir de Ronald Koeman, sembrando la duda en la directiva respecto a su continuidad, por lo que podrían apostar por su continuidad una temporada más para terminar optando por su salida en 2022; algo en lo que también influye que ninguno de los candidatos al banquillo azulgrana convenza del todo a Joan Laporta. El nefasto final de temporada del FC Barcelona juega en contra del neerlandés, tras tirar LaLiga cuando dependían de sí mismos, factor que ha colocado en la cuerda floja al técnico a la espera de la decisión definitiva de la directiva azulgrana durante los próximos días.

El salario de Ronald Koeman como entrenador del FC Barcelona está tasado en unos 8 o 9 millones de euros por temporada, por lo que el conjunto azulgrana debería abonarle dicha cantidad como finiquito perteneciente al segundo año que tiene firmado; dado que Josep María Bartomeu lo fichó hasta 2022. Esta cantidad ascendería más todavía teniendo en cuenta que en el contrato del holandés existiría según revelan varios medios catalanes, una cláusula en caso de despido por la que el conjunto azulgrana debería abonar otros 5,8 millones al entrenador, perteneciente dicha cantidad a la cláusula que supuestamente él mismo abonó de su bolsillo para rescindir su contrato con la selección holandesa y fichar por el Barça.

Puestas todas las cartas sobre la mesa, Joan Laporta vuelve a dudar respecto a la continuidad de Ronald Koeman en el banquillo del Camp Nou, principalmente por la millonada que tendría que pagar al holandés en caso de sellar su despido. Desde Can Barça continúan sondeando el mercado de entrenadores sin éxito, a la espera de reunirse de nuevo con su técnico para tomar una decisión y haciendo cuentas para terminar de decantarse por una de las opciones con las que cuentan de cara a la temporada 21-22.