Montjuic se lo confirma a Xavi: 50M pueden destrozar el proyecto del Barça y Yamal ya lo logra

Robert Lewandowski sigue siendo por calidad, cartel y carrera la gran estrella del FC Barcelona, y mas aún desde que Ousmane Dembélé viste el blaugrana de París, sin embargo el polaco no se engancha al equipo y puede que le cueste hacerlo por sus características, que en muchos aspectos chocan con la filosofía de juego culé, lo que tras más de 45 millones de euros invertidos y a sus 35 años deja un margen estrechísimo a Xavi. La tendencia con él, confirmada ante el Cádiz, no es halagüeña, todo lo contrario de lo que sucede con Lamine Yamal.

En teoría, el traspaso del ex del Bayern al Barça les costó a estos últimos 50 millones de euros, en una operación polémica más por la edad del jugador y la situación financiera del club catalán que por la clase, enorme, del futbolista. Con todo, el nueve más determinante en Europa en los últimos años hasta la llegada de Haaland no termina de adaptarse al esquema blaugrana y sus números, que en Múnich eran rotundos, en can Barça no aparecen. Y no nos engañemos, sin un Lewandowski en cifras habituales en él, este Barça tendrá pocas opciones en Europa.

Xavi se da cuenta de ello y vislumbra su ansiedad; normal, un futbolista así no está acostumbrado a la sequía. Ante el Cádiz tampoco marcó -no lo hizo frente al Getafe- y Xavi le lanzó un mensaje de apoyo y, a la vez, un toque de atención: “Debe tener más paciencia. Se desespera y es normal. No hay que perder la posición y hoy requería de un juego posicional”, decía en rueda de prensa. Al final, contra los andaluces, lo resolvieron entre Pedri y Ferran Torres, que juega poco pero tiene más gol que la mayoría, lo cual también desconcierta, por lo que la pregunta es obvia, con contrato hasta 2026, ¿puede convertirse en un problema el 9?

Joven y sobradísimo

Quien también fue titular ante los gaditanos y adelantó a otros muchos en el once, entre ellos Ansu Fati, es un Lamine Yamal al que Xavi ve como un referente en no demasiado tiempo. A sus 16 años, es ya su primera opción tras Raphinha, sancionado, y el club y el míster piensan darle mucho protagonismo esta temporada. Curiosamente, es la antítesis al polaco, joven con un margen enorme y pleno de certezas para el club blaugrana, que lo quiere convertir en su nueva estrella.