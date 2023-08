Ni João Félix, ni Ansu Fati, ni Dembélé: Xavi deja mudo a Deco con su apuesta, costará 100M

El FC Barcelona se esta acercado a la posibilidad de fichar a João Félix pero este asunto, tal y como os contábamos en Don Balón, no es ni del agrado de Xavi Hernández ni una necesidad para el preparador, lo que, eso sí, choca con los deseos de Deco y Joan Laporta, que van de la mano con el luso. El míster, por el contrario, cree que tras la marcha de Dembélé tienen un jugador que puede suplirlo y costará 100M en el futuro, de ahí que haga otras peticiones.

Dos peticiones y ninguna es el luso

Xavi lo ha dejado claro y aunque asegure en rueda de prensa y de puertas afuera que su relación con Deco es buena, lo cierto es que ha pedido un lateral derecho y un mediocampista ofensivo, y a unos días para el cierre del mercado el Barça negocia la llegada de João Félix. ¿Significa esto que el menino de ouro no gusta al entrenador ni puede ayudar al Barça? No, pero no es esencial.

Genio en ciernes

Y no lo es porque, primero habría de salir Ansu Fati (o Ferran) del equipo, algo tan improbable como arriesgado, pero es que además Xavi cree que tiene en Lamine Yamal a un jugador que puede ser sensacional en un corto espacio de tiempo y al que la llegada de João limitaría mucho. Bajo el esquema actual, en el que incluso Gavi tiene problemas para ser insertado, solo hay hueco para un jugador de banda puro, que será Raphinha por derecha, con Yamal de sustituto. Así, Pedri, Oriol Romeu, Ilkay Gundogan y Frenkie de Jong son los cuatro elegidos para organizar, donde João no tendría cabida y si la tuviera restaría espacio a Gavi y otros tantos.

Como ven, la llegada del luso al Barcelona sería un impedimento para la joya de la cantera, pero también generaría más presión a los Ansu Fati, Gavi, Ferran Torres y Abde, para los que el Barça no tiene ni margen ni respuesta en este mercado de fichajes. Así las cosas, es entendible que Xavi no solo no priorice al futbolista del Atlético de Madrid, sino que recalque otras necesidades en la construcción, la llegada y el juego por banda.