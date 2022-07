Mourinho rompe el deseo del Camp Nou y Marco Asensio está en la guerra

Uno de los jugadores más talentosos de LaLiga puede estar a punto de cambiar de destino. Nabil Fekir ha sido durante los últimos años uno de los futbolistas que más detalles de calidad ha dejado en cada partido y uno de los hombres más importantes para su equipo cada fin de semana. El Real Betis sabe que tiene una joya y ahora se ha vinculado la figura del crack francés nada más y nada menos que con el Fútbol Club Barcelona.

Varias informaciones publicadas en diversos medios vienen anunciando ya un interés del club que preside Joan Laporta en hacerse con los servicios del atacante de cara a la próxima temporada en lo que supondría otro refuerzo de calidad para la plantilla de Xavi Hernández, pero lo cierto es que no es el único equipo que está en esa pelea. El Barça, además, con la más que probable incorporación de Raphinha y el regreso de Dembélé seguramente tenga más que cubierta esa posición, pero seguirá indagando y si se le pone a tiro a buen precio no dudará en intentar llevárselo al Camp Nou.

Pero más allá de LaLiga Fekir está llamando la atención poderosamente sobre todo en Italia. En el portal web especializado Goal se habla de que tanto la Roma de José Mourinho como el AC Milán, que también sigue de cerca las evoluciones de Marco Asensio en España, están siguiendo muy de cerca los pasos del jugador del Real Betis. Esta podría ser una nueva experiencia para el futbolista ya que nunca a lo largo de su carrera deportiva ha jugado en la Serie A y además podría suponer también un salto de calidad en su trayectoria.

El Real Betis insiste en que Fekir no está en venta y, de hecho, el entorno del futbolista desprende que se encuentra muy a gusto en su actual club tanto deportiva como económicamente y que no se le pasa por la cabeza cambiar de aires, si bien es cierto que alguna oferta mareante podría hacerle cambiar de parecer. Por el momento, se habla de que estos clubes podrían llegar a los 35 millones de euros para intentar hacerse con el francés pero ofertas formales no han llegado hasta Sevilla todavía.