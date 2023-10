Mundial, aprendizaje y los recuerdos de una estrella de El Real Madrid en la previa de El Clásico

Aurélien Tchouameni llegó al Real Madrid en el verano de 2022 procedente del Mónaco. Una liga y un club muy diferentes de magnitud si lo comparas con La Liga española y con el Real Madrid, sin embargo, el mediocentro no tuvo ningún problema de adaptación. Ahora vive su momento más dulce y donde más minutos está disfrutando con la camiseta del Real Madrid, el cual coincide con la llegada de El Clásico. Será el quinto clásico para el francés con un balance de dos victorias y dos derrotas, por lo que se producirá un desempate.

Así, en los prolegómenos del encuentro, el francés ha dado una entrevista en El País. Ahí ha analizado su paso hasta el momento por el Real Madrid, sus métodos de entrenamiento, su relación con los compañeros o su habilidad con el piano. Mas, lo que más demuestra la madurez de Tchouameni es cómo afronta su error en la final del Mundial de Qatar 2022. El francés falló un penalti y dice que estaba tranquilo. “Vale, es mi momento”, afirma que pensaba antes del lanzamiento. Asume su error y no le da importancia porque considera que forma parte de su carrera, pero sí le duele "perder esa oportunidad de ser campeón del mundo. Seguirá en mi mente toda la vida".

Durante ese mismo Mundial, se viralizó en redes sociales un video tocando el piano y, a pesar de aprender durante esa competición, afirma que forma parte de su día a día, porque le "tranquiliza". En el Mundial compartía cuarto con Eduardo Camavinga, uno de sus grandes amigos en el Real Madrid. El francés forma parte de un grupo dentro del vestuario donde el resto de componentes son Vinicius, Rodrygo, Bellingham, Camavinga y Éder Militão. Juntos hacen planes en sus días libres. Lo cuál es positivo desde el punto de vista de Tchouameni: "Vamos a jugar juntos durante 10 años, así que es importante construir esta química ahora. Así va a ser más fácil que hagamos grandes cosas".

Pero no basta sólo con tener buena química con los compañeros para jugar en el Real Madrid. "Creo que no todos los jugadores pueden jugar en el Real Madrid. Necesitas calidad, pero también una buena disposición mental, buena salud mental para poder superar todo lo que sucede aquí, porque hay mucha presión de fuera", afirmaba Tchouameni al ser preguntado por la serenidad para jugar en el club merengue. Así, como se puede ver en sus palabras, el mediocentro es consciente de la ética de trabajo que se necesita para jugar en el club de la capital de España. No basta con ser bueno, hay que currárselo y progresar. Para mejorar su rendimiento el francés utiliza unas gafas de realidad virtual que le ayudan a visualizar diferentes situaciones que se pueden dar sobre el césped. Un método en el que se puede ajustar la dificultad y que "me ayuda con la visión y la toma de decisiones bajo la presión del rival".

Ahora es uno de los protagonistas, pero como espectador tiene claro cuál es su mejor recuerdo de un Clasico: "Cuando Cristiano marca en Barcelona y dice: ‘Calma, calma’. Una locura”.