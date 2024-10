Neymar le da la espalda al Barça y se vuelve del Madrid: su apoyo para el candidato del Balón de Oro

El mes de octubre está llamado a ser decisivo y clave para muchos clubes, sobre todo para los futbolistas que luchan por coronarse como el mejor. Resulta que la entrega del Balón de Oro se organizará dentro de poco y los candidatos no pierden las esperanzas por escuchar su nombre a la hora de nombrar al ganador. Uno de los que tiene muchas posibilidades de levantar este trofeo individual está Vinicius, quien la pasada temporada fue vital para la consagración del Madrid.

El delantero brasileño ha ido de menos a más desde que arribó por primera vez al Santiago Bernabéu, los detractores no faltaron y hasta el día de hoy el atacante sigue luchando por posicionar su nombre en la historia del fútbol. En este caso, quien le brindó su apoyo fue Neymar, quien se dio el tiempo de hablar sobre los atributos que convierten al ex Flamengo en una estrella. Asimismo, el jugador del Al Hilal valoró todo lo que ha dado y sigue dando Vini para hacer caso omiso a los que no lo apoyan.

El Balón de Oro está claro

El 28 de octubre el mundo del fútbol de primera clase se viste de gala para presenciar al ganador del Balón de Oro en su edición 2024. Neymar no solo apoya a Vinicius tanto en la parte deportiva como humana, sino que también es su favorito para ganar el premio. “Estoy con Vinicius Jr para el Balón de Oro. Nadie lo merece más que él”, afirmó Neymar al diario ‘AS’.

La redención de Vinicius

Vinicius decidió ponerse a jugar al fútbol y demostrarles a sus fanáticos que está para grandes cosas. Más allá de los títulos con el Real Madrid, el brasileño fue decisivo en Champions y en las demás competiciones que resultaron éxito. “Es un luchador, sufrió mucho a lo largo de su vida, superó todas las expectativas, superó todas las críticas”, mencionó Ney.

Los otros contendientes

Neymar también sostiene que Vini “se ha convertido en un gran ídolo, un héroe para nosotros”. Pero Vinicius sabe más que nadie que no compite contra cualquier jugador para llevarse el Balón, también están sus compañeros del Madrid, Dani Carvajal, Jude Bellingham y el ya retirado Toni Kroos. Sin embargo, Vini tiene altas chances de ser el vencedor.