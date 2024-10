Laporta ríe y Florentino se queda pálido: venganza mil millonaria contra Neymar a costa del Madrid

Hay pocos negocios hoy en día en el fútbol moderno menos rentables que el llevado a cabo por el Al Hilal con Neymar Júnior, un jugador venido ya a menos en el Paris Saint-Germain, con contrato en vigor con los franceses y que desde la Saudi Pro League sacaron de la capital de Francia por nada menos que unos 90 millones de euros y mediante un sueldo astronómico.

Eso sí, la suerte del que fuera 10 del campeón francés puede estar cambiando.

En la Saudi Pro League, concretamente en el equipo de Neymar, quieren a su compatriota y estrella del Real Madrid, Vinicius Júnior, el jugador que protegió Florentino Pérez con una cláusula ant-saudí de 1000 millones de euros. Pese a ello, puede haber fórmulas para desestabilizar al extremo blanco y, de paso, mandar fuera del equipo de la liga emergente a Ney.

Una ruina

Tengan en cuenta que pese a la inmensa cantidad de dinero invertida por el Al Hilal en Neymar este no he jugado casi con el equipo árabe, lo que deviene en una ruina sin precedentes; el fin y al cabo, no olvidemos que percibe 100 millones de euros de salario libre, amén de mansiones y primas de diferente índole.

La respuesta, Vini Jr.

Más allá de Neymar, Cristiano Ronaldo u otros crack de la liga árabe, lo cierto es que la competición quiere dar un golpe encima de la mesa y qué mejor que llevarse al virtual ganador del Balón de Oro y el jugador con mayor tasación de Europa (200 millones). Por eso enredan y generan ruido molesto en el Bernabéu.

Dicho todo esto, quedaría pendiente saber cómo pretenden quitarle al Madrid al jugador. Pues bien, hay dos vías, que confluyen. Una es haciendo una oferta nunca antes vista al Madrid por el futbolista brasileño, más allá que los 222M que pagó el PSG al Barça por Neymar. La otra es hacerle a Vini Jr. lo homólogo con su salario, de tal forma que no pueda negarse a aceptar y, por tanto, presione al Madrid con el acuerdo. Así, aunque el de São Gonçalo tiene contrato hasta 2027, ya se ha plantado la semilla de la desestabilización…