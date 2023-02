Ni Benzema ni Griezmann lo vieron venir: un 9 atípico para Simeone y Carletto, golpe a la Premier

Si el Real Madrid está tratando de dar respuesta a corto plazo, es decir, pisando sobreseguro, a las cada vez más frecuentes ausencias de su estrella, Karim Benzema, sin duda con este jugador han elegido bien. Y no lo decimos porque esté al nivel del Balón de Oro 2022, sino porque tiene un perfil similar, de 9 atípico. Lo curioso es que otro entrenador conservador como Ancelotti, en mayor medida incluso, como es el Cholo Simeone también mira esta posibilidad.

No deja de ser relevante saber que Benzema y Griezmann, estrellas respectivamente del Real Madrid y el Atlético de Madrid, rivales eternos capitalinos, ambos franceses y elegibles (y elegidos) por Didier Deschamps para Francia, no solo no tienen buena relación entre ellos, sino que cumplen papeles parejos en sus equipos, de segundos delanteros, incluso de creadores de juego. Pues bien, una respuesta parecida, barata y al alcance de cara el mercado de fichajes es Roberto Firmino.

El jugador del Liverpool sigue sin renovar con su club pese a las informaciones que aseguran un pronto desenlace a esta situación, pero esta podría topar con dos importantes bloqueos si el Madrid o el Atleti consiguen antes acercarse al jugador sudamericano, que, recordemos, en junio se irá gratis y desde enero puede negociar un nuevo contrato de cara a esa fecha con la entidad que desee.

Con Firmino, el Madrid, el Atleti o el mismo Liverpool no obtienen al mejor goleador del planeta, tampoco a un 9 puro o un 10 al uso, sino un poco de cada una de estas cosas. Bueno con el balón en los pies, con un agudo olfato goleador, agente libre, capaz de bajar a recibir incluso a la medular para generar más juego, de ganar segundas jugadas o salir del área cayendo a sendas bandas para buscarse nuevos espacios, Firmino reúne las condiciones de gran delantero: creativo, hábil y enorme rematador. Y encima saldría gratis. Por todo ello, no sorprende el interés que dicen en Inglaterra tienen Carletto y Simeone en el mismo jugador, como asegura 90 min.