Ni con Arteta ni con Cristiano Ronaldo: se cae la venta de 60M que Deco iba a usar para Dani Olmo

El FC Barcelona se ha puesto unos objetivos ciertamente complicados en este mercado de fichajes. Con su delicada situación económica, los blaugranas han puesto en su punto de mira, grandes fichajes como el de Kimmich o Nico Williams, los cuales ya se han caído, o el de Dani Olmo, que sigue vivo, pero todavía lejos. Un fichaje el del ex canterano culé, que tendría muchas más opciones de realizarse si se acabara vendiendo a Raphinha.

🚨🇸🇦 Intermediaries have approached again Raphinha this week to understand his availability to Saudi Pro League move in August.



The answer was clear again: Raphinha wants to stay at Barcelona, it's his priority. pic.twitter.com/edGkI20JeW