Manchester United se asegura a la "máquina del gol" del Arsenal: 16 años; 10 goles en un partido

El joven maravilla del Arsenal ya tiene un destino nuevo en la Premier. Chido Martin Obi de solo 16 años se muda a Manchester.



David Ornstein reportó para The Athletic hace 11 días que el Manchester United estaba en la carrera por fichar a Martin Obi, poniendo sobre la mesa una oferta "justa" a los gunners.



En londres, intentaron retenerlo pero Obi rechazó la oferta de renovación

En ese momento, las negociaciones estaban en una fase temprana y el United era solo uno de los muchos equipos interesados. Aunque Ornstein dejó claro que el Manchester City no estaba en la pelea.

Otros clubes que msotraron interés en el joven "bombardero" son el Bayern Munich y el Borussia Dortmund, atraídos por el hecho de que solo tendrían que pagar una compensación de formación de no más de 400,000 euros por el atacante libre este verano. Sin embargo, el danés declino las opciones alemanas pese a que le pagaban más, solo por cumplir su sueño de jugar en Old Trafford.



"Quiero dar las gracias de corazón a todos en el Arsenal por estos cuatro años increíbles", escribió Martin Obi en Instagram.





Fabricante de goles

Martin Obi finalizó como el máximo goleador de la Premier League U18 en 2023/24 con 32 goles, 11 más que el segundo máximo anotador de la división.

Chidozie Obi-Martin, modelo 2007, está decidido a romper todos los récords en las categorías inferiores del fútbol. El joven delantero del Arsenal se acostumbr aó marcar goles de 4 en 4, de 5 en 5, de 7 en 7... y de 10 en 10 esta temporada.

El danés, formado en el Kjobenhavns Boldklub, el mismo club que vio nacer a Bendtner y Michael Laudrup, llegó al Emirates en 2022 con solo 14 años. Tras dar el salto al sub 18 y, en su primera titularidad, se despachó con un hat-trick.

Pero eso no fue nada comparado con lo que estaba por venir. Chido Obi, de vuelta al sub 16, hizo ¡¡¡10 goles!!! en la paliza de 14-3 sobre el Liverpool. Una actuación de auténtico crack que disparó el hype alrededor de su figura. Al instante, debutó con el equipo reserva (sub 21) y, a principios de noviembre, empezó a entrenar (de vez en cuando) con el primer equipo bajo las órdenes de Mikel Arteta.