Ni Endrick, ni Mbappé: Florentino no fichará, Asensio se queda

“No estamos pensando en el mercado de invierno, no estamos interesados en el mercado de invierno. Esta es la plantilla que va a seguir hasta el final de la temporada, no va a cambiar”, apuntaba Carlo Ancelotti en la rueda de prensa previa al duelo ante el Girona. No saldrá nadie, pero tampoco llegará ningún refuerzo, eso significa que las opciones de fichar a Mbappé o Endrick en enero se desvanecen, así como la salida de un Marco Asensio que poco a poco está dando la vuelta a la situación y que de seguir con esta dinámica podría ganarse el derecho a sentarse a negociar una renovación con Florentino Pérez.

Marco Asensio quiere seguir en el Real Madrid, pese a todos los rumores acerca de una posible salida el pasado verano, el ex del Mallorca quiso quedarse en el conjunto blanco para luchar por un puesto en el costado derecho del ataque y ganarse a base de trabajo y esfuerzo un nuevo contrato. A pesar de no haber empezado con buen pie, de haber sido suplente en las 10 primeras jornadas de LaLiga y los 5 encuentros de la Champions League, el balear poco a poco comienza a ver la luz.

Ante las lesiones de Benzema, Mariano y Valverde, el técnico italiano se vio obligado a tener que rotar en el duelo ante el Leipzig y Marco Asensio salió al fin de titular, siendo uno de los hombres del Real Madrid que más destacó durante todo el encuentro. Al duelo ante los alemanes el balear llegaba tras haber anotado ante el Elche y dado la asistencia del tercer gol a Valverde ante el Sevilla. El ex del Espanyol ha peleado, ha sacado la garra que siempre se le exigía y ha aprovechado al máximo sus oportunidades, la consecuencia de todo ello ha sido la titularidad ante los germanos y si sigue este camino, quizás el derecho a negociar un nuevo contrato.

Independientemente si Marco Asensio sale o no, lo que está claro es que el Madrid no traerá a nadie. La plantilla hasta el final del curso está cerrada, y ni Mbappé, que hace unas semanas lanzaron desde los medios franceses el anuncio de que quería abandonar el PSG en enero, ni Endrick, cuya carrera por hacerse por el jugador del Palmeiras ya ha empezado, llegarían en invierno al Santiago Bernabéu, aunque este último tampoco podría porque tendría que estar hasta los 18 años en Brasil.

Carlo Ancelotti y Florentino Pérez tiene la plantilla cerrada, nadie llegará ni saldrá del conjunto blanco y eso supone una gran noticia para Marco Asensio, ya que, eso implica menos competencia para el balear y por lo tanto una gran oportunidad para ganarse la renovación, opciones que podrían aumentar si asiste a Qatar con España y realiza un gran Mundial.