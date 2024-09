Ni Fabián, ni Kimmich, ni Rodri: la bomba está en España, por Kroos y Modric y junto a Davies

Sí, el Real Madrid ha cerrado su plantilla y no la va a abrir (salvo catástrofe en cadena) en el mes de enero, pero eso no significa que no vaya a estar observando ciertos posibles fichajes, entre otros un Alphonso Davies, que lo tiene semihecho con los blancos una vez este acabe contrato en junio de 2025. Y uno de ellos sería la respuesta ideal a la salida de Toni Kroos y la que tendrá que afrontar el Madrid con Luka Modric.

Ninguno de los tres nombres propios

Pero no son los nombres que se manejan. Uno, el nombre de Fabián Ruiz, ha vuelto a surgir en torno al Madrid, que ya lo quiso durante su etapa en el Betis y Nápoles, a raíz de su gran nivel con el Paris Saint-Germain y España; otro, Rodri, es la pieza que no quiere perder el Manchester City bajo ninguna condición, por lo que va a tratar de prolongar su vinculación con él mediante un contrato a prueba de intrusiones hasta 2027. El último, Kimmich, sonó como recambio natural de Kroos, pero parece que finalmente se quedará en el Bayern.

En LaLiga EA Sports, en España

Como ha podido saber Don Balón, el jugador al que está siguiendo el Madrid (lo cual lo convierte en un potencial objetivo) es Martin Zubimendi. Y lo hace por multitud de motivos, pero sobre todo porque cuadra por necesidades, origen, demarcación, características y edad.

Para empezar, el Madrid ya está teniendo un problema sin Kroos en la sala de máquinas, siendo Zubimendi el jugador perfecto para tomar la batuta del juego, a la vez que mantiene el rigor táctico. Además, el txuri urdin es español, factor importante para la afición y la imagen del club, y conoce el entorno de LaLiga, lo que es un avance. Unido a ello, cuadra por edad, 25 años, y por necesidades, ya que además de los problemas de esta campaña y la salida del equipo de Kroos, la temporada que viene el Madrid tendrá otra despedida, la de Modric.

Por todo ello, Zubimendi está entre los elegibles por el club blanco y podría llegar de la mano e Davies, muchos más cerca.