Ni Flick ni De Zerbi, Joan Laporta confirma su favorito para el banquillo culé: será muy complicado

El anuncio de Xavi Hernández a finales del pasado mes de enero, donde anunciaba que dejaría de ser entrenador del Barça, por decisión propia, al finalizar la presente temporada, provocó un terremoto totalmente inesperado en el Barcelona, donde ni la directiva, ni los jugadores ni la afición esperaban que el egarense tomara esa decisión. Lo que provocó que se dispararan los rumores alrededor de nombres como Hansi Flick o Roberto de Zerbi.

Sin embargo, la realidad es que en el mercado no hay un nombre que genere consenso dentro de la dirección deportiva blaugrana, donde tienen claro que el mejor para dirigir el proyecto blaugrana no es otro que el propio Xavi, al que, como ya ha confirmado el vicepresidente culé, Rafa Yuste en Movistar, van a “intentar convencer a Xavi para que se quede”. Una opción que, a priori, se presenta muy complicada, pero no imposible.

Nadie cuida el ADN como Xavi

Para el Barcelona hay algo sagrado a la hora de elegir el que será el futuro entrenador del equipo. Y es que cuide el tan preciado ADN que nació de la mano de Johan Cruyff y que ha ido evolucionando de la mano de leyendas como Guardiola o Luis Enrique, que mediante el respeto total al estilo, llevaron el Barça hasta la gloria.

En este sentido, no hay nadie en el mundo, más allá de los mencionados, que conozca el estilo de juego del Barça, mejor que Xavi Hernández. El actual entrenador es el mejor defensor posible del ADN y Joan Laporta lo sabe. Es por eso que no va a cesar en su intento de convencer a Xavi para que siga con un proyecto ideado a mucho más años vista, que solamente dos y medio.

Además, a diferencia del pésimo inicio de temporada, el equipo ha enderezado el rumbo y ahora está muy bien encaminado para vivir un final de temporada muy intenso e ilusionante con los cuartos de la Champions y estando todavía vivo en la lucha por la liga.

Así pues, Joan Laporta tiene muy claro a quién quiere para el banquillo del Barça de la 24/25. Y pese a que Flick o De Zerbi siguen ahí, el verdadero deseo del presidente es que Xavi siga adelante con su proyecto.