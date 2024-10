Ni Flick ni Laporta convencieron a Szczesny: el principal autor para que el polaco elija el Barça

Solo era cuestión de tiempo para que el once del Fútbol Club Barcelona se adapte a la idea de Hansi Flick, a pesar de las lesiones de consideración. Ni la baja de ter Stegen evitó que los culés se llevaran la victoria con un contundente 5-0 sobre Young Boys en la segunda fecha de la Champions League. Quien tampoco se hizo presente fue Wojciech Szczesny, reciente fichaje de la institución que hace poco firmó su contrato, por lo tanto, ya estará disponible para los retos que tiene el club en la agenda.

El experimentado polaco había hablado durante el traspaso y lo importante que se sintió pese a que ya se había retirado, que lo llame el Barça para que sea su arquero. Hansi Flick le puso las cosas claras y confesó que nadie tiene el puesto asegurado, dando a entender que la competencia con Iñaki Peña ya empezó. Por su lado, el exarquero de la selección de Polonia contó tras su firma el recurso fundamental que le hizo firmar por el cuadro blaugrana y lo que le dijo su familia después de la oferta que le llegó.

La felicidad de Szczesny

La dirigencia del Barcelona no se quedó de brazos cruzados tras la lesión de ter Stegen y enseguida sacaron del retiro a Szczesny, quien había tenido como última experiencia la Juventus. Tras su firma oficial de contrato, el nuevo portero del equipo catalán dio sus impresiones. “Estoy muy orgulloso de estar en el Barça y estoy preparado. Lewandowski fue el primer que me llamó”, afirmó.

La duda del polaco

Si bien Robert Lewandowski influyó en la decisión del guardameta, no la tenía clara en un principio cuando le llegó la propuesta del Barcelona. Con 34 años, le costó convencerse, pero contó que la influencia de su familia tuvo mucho que ver. “Al principio no estaba seguro de estar preparado, pero mis amigos y mi familia me decían: si no aceptas al Barça, eres muy tonto”, relató.

Flick lo tiene claro

Barcelona tiene en frente LaLiga y la Champions League, la mejor oportunidad para que Hansi Flick refleje su experiencia y llegue hasta las últimas instancias. El entrenador ya generó un efecto positivo, tanto en el campeonato local como en el internacional. En cuanto a la competencia que hay en el arco, el germano no tiene preferencias y espera que tanto Szczesny como Peña den el máximo.