Ni Gavi ni Cubarsí: el consentido de Flick firma hasta 2029; cláusula de 500M para el de La Masia

La lucha en LaLiga entre Real Madrid y Barcelona tiene un nuevo capítulo para el curso actual, pero no necesariamente deportivo, sino también a nivel de salud. El cuadro merengue tiene más recuperados que lesionados, el club culé, por su lado, acumula cada semana un nuevo nombre en el quirófano. El último fue terr Stegen y antes de él se bajaron Dani Olmo y Marc Bernal. Este último, con una lesión seria que acabó con sus pretensiones actuales, pero no para el Barça.

El joven volante no volverá hasta 2025, había ejercido la responsabilidad de conllevar a un cuadro culé desde su posición, pero la lesión llegó en el peor momento. Enseguida, la postura de la institución blaugrana no fue de indiferencia, se confirmó en las últimas horas que Bernal seguirá siendo parte del club hasta 2029, dejando en claro que el Fútbol Club Barcelona renovó su confianza en uno de sus mejores proyectos, tomando en cuenta que proviene de La Masia y que Hansi Flick ya lo consideró desde el principio.

Apenas Marc Bernal había cumplido su tercer partido con camiseta culé y la lesión le llegó en el peor momento. El volante de 17 años sufrió las consecuencias tras romperse los ligamentos cruzados. Sin embargo, Barcelona confía plenamente en él y sus condiciones, por lo tanto, Fabrizio Romano informó que el club le renovará tres años más, de 2026 hasta 2029.

🚨🔵🔴 Official, confirmed. Barça agree new deal for Marc Bernal valid until June 2029 (formally 2026 plus 3 year option, same as Cubarsí).



New release clause worth €500m. pic.twitter.com/7nk6aMUcGt