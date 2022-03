Ni Kylian ni Tchouameni: drama de Florentino, 3 perlas rotas y 1 duda

El Real Madrid tiene para la próxima ventana de transferencias estival al menos tres frentes abiertos en el capítulo de llegadas, uno en la punta del ataque, otro con Kylian Mbappé y al menos uno tercero en la faceta de contención, ya sea en el pivote defensivo o en la posición de central. Ahora bien, las salidas de jugadores históricos como Isco Alarcón, Marcelo o Gareth Bale también vienen marcadas por aquellos jugadores que levantan un drama para Florentino Pérez.

Y lo hacen debido en parte a la buena gestión del talento que está llevando a cabo el Barcelona, cuya política ha permitido que los jugadores jóvenes y nacionales se abran camino en el once de Xavi, como Ferran, Pedri, Gavi, Nico o Adama Traoré. A la inversa, en la casa blanca, la confianza en el producto de la casa es totalmente inexistente, habiendo Carlo Ancelotti despreciado las opciones de Miguel Gutiérrez o Antonio Blanco, que venían en crecimiento mantenido suficiente como para poder explotar esta temporada.

No obstante no nos referimos tanto a la cantera o los jóvenes talentos del equipo que tiene a su disposición Carletto esta temporada, como a esos que salieron para labrarse un futuro y sin embargo han decepcionado, con 3 perlas rotas y 1 duda. El delantero del PSG tendrá hueco seguro en el once y todo apunta a que el Madrid sigue la estela de Tchouameni, jugador del Mónaco, entonces, con la plantilla ya existente, ¿qué lugar les queda a Reinier, Brahim, Kubo y Álvaro Odriozola?

De todos ellos sin lugar a dudas el que más posibilidades tiene de unirse al equipo es el lateral de la Fiorentina, sin embargo informes del club aseguran que prefieren una venta a la escuadra viola, ya que Lucas Vázquez renovó y seguirá siendo el plan B a Carvajal. Por su parte, Reinier es quien más preocupa, ya que no ha tenido opciones en el Dortmund en dos años. Kubo, por su parte, sí se está ganando minutos y peso en el Mallorca, aunque volvería a irse cedido, mientras que el Madrid presionará al AC Milan para que compre a Brahim Díaz, que ha ido claramente de más a menos pero sigue siendo una apuesta de los rossoneri para el futuro. Todas estas apuestas, por ahora, no han salido bien.