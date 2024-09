Ni la baja de Mbappé asusta tanto a Ancelotti: Simeone revela el mayor problema para el Real Madrid

Con el derbi madrileño a la vuelta de la esquina, se acumulan las noticias negativas en el Real Madrid. Y es que, no se trata solamente de la baja de Kylian Mbappé o todo el lío generado alrededor de la figura de un Vinicius que tiene hartos a propios y extraños con su comportamiento. Sino que el Atlético de Madrid ha dado a Carletto un nuevo motivo para preocuparse con la recuperación del mejor nivel de un Julián Álvarez que apunta a ser más que clave en el duelo entre colchoneros y madridistas.

JULIAN ALVAREZ COMES OFF THE BENCH TO WIN IT FOR ATLETI IN THE 90TH MINUTE 🔥 pic.twitter.com/uPicMNZJar