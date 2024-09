Ni Mbappé ni Rodri: se filtra el quién ganará el Balón de Oro 2024; la predicción de Carlo Ancelotti

En las últimas horas trascendió el nombre del ganador del Balón de Oro 2024, el prestigioso premio que entrega la revista France Football, de la mano de la UEFA. A un mes de la ceremonia, en España aseguran que el futbolista que será distinguido juega es brasileño y juega en el Real Madrid.

Sí. Se trata de Vinicius Junior. Así lo informó diario Marca, en su último artículo remarcó que tanto París como el río Sena se vestirán de gala para premiar al delantero del Real Madrid por su gran temporada 2023-2024, que incluyó titulo la obtención de La Liga y la Champions League.

En un momento, se generó ciertas dudas en torno al nivel que mostró el brasileño tanto en la Copa América 2024 como en las Eliminatorias Sudamericanas pero, finalmente, su excelente temporada con el Real Madrid inclinó la balanza a su favor.

Ahora, solo resta esperar la gala del Balón de Oro se llevará a cabo el lunes 28 de octubre en el Teatro Chatelet de París.

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, había postulado a Vini como el gran candidato a ganar el Balón de Oro, por el notable rendimiento y las contribuciones en momentos clave durante la última temporada.

“Vinicius Jr ganará el Balón de Oro, en mi opinión”, había expresado el italiano en diálogo con Obione podcast. En ese sentido, argumentó: “Ganó la Liga, la Champions y marcó en la final y en la semifinal”.

🚨🇧🇷 Carlo Ancelotti: “Vini Jr deserves the Ballon d’Or. I’ve no doubts”.



👀 Two players in history have scored in multiple UCL finals before turning 24: Leo Messi, Vini Jr.



🔟 finals in all competitions.

9️⃣ finals won.

7️⃣ goals scored, two in UCL finals.

4️⃣ assists provided. pic.twitter.com/PlljTpYvzh