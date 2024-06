Ni Pep Guardiola ni Simeone los quieren ver, pero la respuesta de Laporta será clara: solo por 0M

El pasado mercado del Barça estuvo muy marcado por dos incorporaciones de lo más sonadas como lo fueron la de Joao Cancelo y la de Joao Félix. Las dos estrellas portuguesas llegaban a la ciudad condal en calidad de cedidos después de tener conflictos en sus respectivos clubes con sus entrenadores, Pep Guardiola y Diego Simeone, respectivamente. Sin embargo, lo que en ese momento parecía una operación que se podía encarecer un año más tarde, ha acabado muy lejos de ser así.

Y es que, tras las mediocres temporadas tanto de Cancelo como de Joao Félix, ni el Barcelona está convencido de si le interesa trabajar en el fichaje de ambos ni Manchester City ni Atlético de Madrid saben si podrán dar salida a dos jugadores que se han devaluado cuando esperaban que en can Barça brillaran con luz propia.

Ante esta situación, los culés aprovecharán para sacar partido a su favor mediante la presión de los jugadores. Pues, tanto Cancelo como Félix quieren vestir de blaugrana de nuevo y no parecen dispuestos a poner facilidades a sus clubes en caso de llegar ofertas de otros clubes. Sin embargo, Joan Laporta también juega sus cartas y deja muy claro que, como se ha demostrado, ninguno es imprescindible para la 24/25. De modo que si llegan al Camp Nou, lo harán bajo las condiciones que interesen a los blaugranas.

En este caso, la condición que impone el Barça es la de no pagar ni un euro de traspaso. O lo que es lo mismo, volver a ceder a ambos jugadores una temporada y evitar así negociar un pago que los culés no se van a poder ni querer permitir. Y es que, visto lo poco que han aportado Cancelo y Joao Félix, en can Barça, las prisas son mínimas.

Así pues, mientras que si se da luz verde, Laporta aceptaría recuperar a los portugueses, el presidente culé ha dejado muy claro que no va a haber esfuerzo alguno por parte de la entidad a la hora de buscar un traspaso de ninguno de ambos, ya que no demostraron valer lo que pueden llegar a pedir Manchester City y Atlético de Madrid por dos jugadores que no se hablan con Guardiola y Simeone.