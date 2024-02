Ni Rijkaard, ni Míchel, ni Arteta, ojo a la oferta del Barça a Messi que ni Xavi esperaba ¿Posible?

A momentos críticos, salidas desesperadas, y eso es justo lo que se propone desde Inglaterra como solución al aprieto profundo que vive el FC Barcelona, tanto deportivo como institucional, con la ya conocida salida a final de curso de la que era la gran apuesta personal de Joan Laporta al frente del equipo, un Xavi Hernández que pese a ser leyenda del club va a caer por su propio peso. Por eso la noticia más sorprendente es la solución propuesta por el gigante de LaLiga EA Sports, nada más y nada menos que Leo Messi.

Un entrenador imposible, por varios motivos

Hay muchos motivos para pensar que Messi aún puede ser la solución a los problemas del Barça, pero cuesta creer que lo sea desde la faceta de entrenador. Danny Murphy en talkSPORT lanzaba el órdago al club blaugrana sobre el recambio perfecto para los problemas culés, la pieza que podría virar el destino aciago que parece se cierne sobre el club: “ese hombre debería ser Messi, ya que todo lo que toca la estrella del Inter Miami se convierte en oro”. Pero eso como entrenador es casi imposible por muchos motivos.

El primero de todos es porque el argentino ya dijo en su momento que no quería ser entrenador, amén de que tenga contrato durante 2025 con el equipo de Estados Unidos. Pero no van por ahí los tiros, si traemos esta noticia a colación no es por esa faceta, sino una que a Messi sí le atrae y es por la que se hacen relevantes las palabras de Murphy: sería propuesto como “director deportivo o en la formación de equipos”, que es en la función en la que le gustaría volver a la ciudad condal, como dijo en Star+ el astro sudamericano. Sin embargo 2025 es una fecha demasiado cercana para convertirse en realidad, es más, el crack está totalmente centrado en preparar la temporada con Inter, que ahora le ha llevado a Arabia Saudí.

No demasiado probable y Laporta forma parte del problema, con nombres fuertes sobre la mesa

Argumentadas ya las razones de que Messi no pueda ir la campaña que viene al Barça, hay una más: Joan Laporta. El que fuera mítico 10 sigue teniendo una relación tensa con el presidente debido a su salida fulgurante y traumática y aunque se asegura que al jugador de Miami le parecen correctas las opciones que suenan para sustituir a Xavi, entre otros, los nombres de Rijkaard, Míchel o Mikel Arteta (lo de Guardiola parece más que inalcanzable), hoy por hoy, como hemos demostrado, Messi cuenta con demasiados obstáculos para volver, al menos en la fecha en la que se le necesitaría, 2025.