Ansiedad en Guardiola, alegría de Casemiro y Varane y nostalgia de CR7: Ten Hag KO; vuelve el diablo

Uno de los soplos de aire fresco, de los pocos que ha tenido el Manchester United en más de una década desde que se fuera del club Sir Alex Ferguson, fue la llegada a Old Trafford de José Mourinho, un entrenador que, como ha hecho en clubs como el Real Madrid o el Chelsea, elevó el nivel del equipo, incluso le hizo ganar títulos pero, a la vez, lo hizo saltar por los aires. Con todo, él parece la respuesta de futuro en el Teatro de los sueños, y eso tiene efectos en la plantilla red devil y en la ciudad de Mánchester, mirando con ello a un lugar muy concreto, el Etihad.

Pero así se ha previsto desde el podcast It's All Kicking Off de Mail Sport, donde se asegura que el ya ex técnico de la AS Roma estaría presionando para ser el recambio de Erik ten Hag de cara a la nueva temporada que se avecina, la 24/25. Según este medio esto es así debido a que el portugués considera que tiene con el United “asuntos pendientes”. Mail Online incluso asegura que los contactos existen y que si no es como técnico, el luso podría explorar una nueva faceta junto a Sir Jim Ratcliffe como mánager del equipo.

Lógicamente todos aquellos jugadores que han chocado con el míster neerlandés, como Jadon Sancho o Cristiano Ronaldo y en determinados momentos jugadores como Casemiro o Raphael Varane se llevarán una grata noticia si es el portugués quien asume el puesto del preparador de los Países Bajos. Y para dar más seguridad a la noticia, el enumerado mass media británico cita a un amigo directo de The Special One, el cual asegura que "su ambición es volver al United. Siente que tiene asuntos pendientes allí después de cómo terminaron la última vez y se había propuesto regresar". Recordemos que el portugués estuvo al frente del equipo entre 2016 y 2018, donde ganó una Community Shield, una Carabao Cup y una Europa League y que Ten Hag, en un espacio de tiempo parejo, solo ha conseguido un trofeo, precisamente la Copa de la Liga de Inglaterra.

Regreso mediático

Qué no mirará por tanto CR7 sobre el regreso de Mou tras su tormentosa relación con Ten Hag, que superó con creces sus discrepancias en el Real Madrid con el preparador de Setúbal. Y como Casemiro, Sancho o Varane, qué pensará Pep Guardiola del posible y parece probable regreso de Mourinho al United; sus cara a cara son ya tan legendarios como tempestuosos. Lo que sí está claro es que los diablos rojos volverán, haciendo gala a su apelativo, a ser incómodos