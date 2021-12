Nico, Busquets y Frenkie de Jong meten en un lío a Xavi en Can Barça

El fichaje de Ferran Torres ha servido para apaciguar los ánimos en Can Barça y para brindar un motivo de optimismo a la afición y al propio Xavi Hernández de cara al segundo tramo de la campaña. Sin embargo, aunque el mercado invernal está a punto de abrir sus puertas de nuevo y el entrenador de Terrassa tiene algunas peticiones entre manos, el técnico también deberá abordar un problema surgido a raíz de la explosión de Nico González en el primer equipo.

El jugador gallego es uno de los pocos futbolistas de la actual plantilla blaugrana que están ofreciendo el nivel esperado (incluso superando con creces las expectativas) y eso ha provocado que su repercusión en el equipo esté aumentado progresivamente, algo que supone un problema para Xavi con Busquets y Frenkie de Jong. A priori, la posición natural de Nico es la del canterano de La Masía, pero el futbolista catalán está ofreciendo un rendimiento mucho más satisfactorio que el centrocampista neerlandés, que se ha convertido en una de las grandes decepciones de la temporada.

Eso sí, De Jong cuenta con cierta entidad dentro del vestuario y, ante la gran camada de ofertas que podría tener el jugador el próximo verano, Xavi no puede permitirse el lujo de relegar al futbolista a un rol secundario en los meses que restan de campaña ya que eso incentivaría su salida el próximo verano y, aunque no esté atravesando un buen momento, en Can Barça tienen altas esperanzas depositadas a largo plazo en el exfutbolista del Ajax.

Además, con Gavi ostentando ya el cartel de intocable en el esquema titular de Xavi y con Pedri ultimando los plazos para regresar a los terrenos de juego cuanto antes, este dilema se acrecentará de forma inminente, por lo que el entrenador culé deberá actuar de forma sumamente lúcida para sacar el mayor jugo a su plantilla, especialmente en la parcela central, y para no provocar una pérdida de notable consideración el próximo verano como sería el adiós de Frenkie.

En este sentido, las opciones de Xavi pasan por prescindir de uno de los jugadores del tridente ofensivo para formar un rombo en el centro del campo integrado por los cuatro futbolistas mencionados, a la espera eso sí de Pedri regrese finales de enero para reavivar este dilema en el esquema blaugrana.