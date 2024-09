Nico Williams arroja una tormenta al Barça, filtrado: 1400M, fracaso total y deslealtad a Dani Olmo

Parece ser que no es oro todo lo que reluce en el FC Barcelona en este arranque de temporada y revelarlo no es algo que vaya a gustar a Dani Olmo y ciertos seguidore culés. Al menos eso es lo que se desprende de la información del Diario Sport, sobre la que el Barça fracasó en su línea de actuación del pasado verano (mercado de fichajes) y decidió conformarse con un plan B que no deseaban, todo ello con los déficits económicos de fondo y 1400M en medio.

El deseado que no llegó

No sabemos si el Barça conseguirá la temporada que viene reconfigurar su economía y fichar a Nico Williams, pero desde luego el mass media asegura que ese y no otro era el deseo del FC Barcelona durante el pasado mercado, un deseo que fracasó y tomó como vía alternativa a Olmo, el plan B que sin embargo ha salido bien en el arranque liguero (tres tantos en tres partidos, pese a su lesión)

Los dos que no quisieron irse

Además de este anhelo inconcluso, el medio revela que el fichaje de Nico básicamente se frustró porque el Barça no podía fraccionar su cláusula, de 60 millones de euros, y los dos jugadores llamados a financiar el traspaso, Ronald Araújo y Frenkie de Jong, en cuya ausencia al Barça le está yendo bastante bien, no querían irse, carecían de ofertas dadas sus lesiones de larga duración y sus cláusulas era prohibitivas, de nada menos que 1000 y 400 millones de euros.

Yamal no permite que se olvide

La lesión de Olmo y las últimas entrevistas de Lamine Yamal, estrella actual del Barça, no permiten que el nombre de Nico se desvincule del entorno azulgrana, lo que ha permitido que se aclaren los pormenores de su negativa al club blaugrana, más que nada porque el jovencísimo crack culé (17 años) insiste en su deseo de jugar junto a Nico en la entidad culé; poco menos que obligando al Barcelona a seguir tras la estela del jugador del Athletic.