Arteta, Lopetegui y Slot, a por el Julián Álvarez de Salah: magia como Luis Díaz, goles como Kane

A gol por partido, ese es el registro goleador en esta campaña del que puede ser sustituto de Mo Salah en el Liverpool si se concreta el interés de los reds en el compatriota de la leyenda egipcia de Anfield, un jugador que pelea con Harry Kane por ser el nuevo gran goleador de la Bundesliga y que es el sorprendente nuevo nombre con el que juegan para nutrir su delantera el equipo de la ciudad de los Beatles y al mismísimo Arsenal.

Llama la atención que Omar Marmoush sea la respuesta que buscan los dos gigantes de la Premier League para el gol, toda vez que el jugador de ataque del Eintracht de Frankfurt es algo parecido a lo que ya es en el club del norte de Inglaterra Luis Díaz, un jugador polivalente y de enorme calidad, que aporta profundidad y desborde. Sin embargo, hay más, ya que los registros de Marmoush están ahí y eso cuenta todavía más: lleva un gol por partido en su equipo (3/3), solo uno menos que Harry Kane, del Bayern de Múnich.

