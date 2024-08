Nico Williams ya es cosa del pasado; Barcelona ya tiene a su candidato: Flick apunta a colombiano

La carrera por conquistar LaLiga ya empezó hace rato, la pretemporada del Barcelona tuvo de todo, experimentos de por medio de Hansi Flick para con el nuevo equipo que será de la partida en el inicio de la temporada. El Joan Gamper se escapó de sus manos luego de una aparatosa caída frente el AS Mónaco, pero el club ya había contentado a sus hinchas con el fichaje de Dani Olmo. Sin embargo, existe una ligera incomodidad tras la frustrado operación por reclutar a Nico Williams, quien se quedará finalmente en las filas del Athletic Club.

Sumado al rotundo "no" del menor de los Williams, la institución culé no logra deshacerse de futbolistas como Clément Lenglet, Ansu Fati y Vitor Roque, pues esto hace que los gastos aumenten y no haya estabilidad en el límite salarial. Pero Deco no pierde las esperanzas, pues surgió la información de que el nuevo objetivo cambió radicalmente, y es que la nueva obsesión del Fútbol Club Barcelona está en la Premier League, exactamente en el Liverpool que dirige el neerlandés Arne Slot.

Luis Díaz es el elegido

El periodista Jose Alvarez Haya, en exclusiva para el programa ‘El Chiringuito’, confirmó que el Barcelona, después de lo ocurrido con Nico Williams, es nada más que Luis Díaz. “El nombre con el que está trabajando el Barça después de todo lo que ha pasado con Nico Williams. Ya hablamos aquí de él, era el preferido de Deco, uno de Laporta era Nico Williams. Es Luis Díaz’’, mencionó.

El precio por pagar

Aún falta ajustar el presupuesto y descartar a un futbolista para reforzar la plantilla no pasa por la mente de Deco y menos Laporta. Por eso mismo, el comunicador también agregó lo siguiente: “El Barça está trabajando desde ya en el fichaje de Luis Díaz. Podría salir por alrededor de 60 millones de euros. Jugador de 27 años que todos conocemos, colombiano, una maravilla’’.

Es hincha culé

Un dato que sorprendió a más de un panelista en el popular programa es que el delantero del Liverpool es fanático confeso del cuadro azulgrana. “Es culé, es muy del Barça, reconocido públicamente y vería con muy buenos ojos venir al Barça’’, enfatizó el Alvarez. De concretarse el fichaje, Hansi Flick tendría en su poder a un atacante con experiencia y despliegue.