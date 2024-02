“No” a Arabia para ganar otra Champions con el Madrid: eso sí, Ancelotti le quiere fuera en la 24/25

A pesar de la dolorosa eliminación de la Copa del Rey sufrida ante el Atlético de Madrid hace dos semanas atrás, no ha disminuido el grado de ilusión en el seno merengue en lo referente a ganar el campeonato liguero y, sobre todo, la Champions League.

Y es esta posibilidad es la que ha conducido a Luka Modric, quien ya está considerado uno de los futbolistas más importantes en la historia del Real Madrid, a rechazar la posibilidad de aterrizar en Arabia Saudí en la última ventana de traspasos invernal. Según comenta 90Min, diferentes equipos de la competición tentaron al futbolista croata con suculentas ofertas económicas, pero a pesar de su escaso protagonismo en el equipo este ha optado por permanecer en el club.

Y es que la pérdida de peso de Modric en los planes de Carlo Ancelotti viene siendo patente desde hace varias semanas atrás ya que, en plena ola de rotaciones para dosificar los minutos de jugadores como Jude Bellingham, Fede Valverde o Toni Kroos, el mago de Zadar no ha conseguido hacerse con una dosis de importancia reseñable.

Este, y los 38 años que ya tiene el jugador, es el principal motivo que ha alentado su salida del club en este mercado invernal, pero Modric, lejos de eso, ha dejado de lado momentáneamente esta opción a sabiendas de que el equipo aún tiene amplias posibilidades de alzarse con la orejona, la que supondría la sexta Champions en el palmarés individual del futbolista.

En verano todo será diferente

Con y más, aunque el veterano centrocampista croata ha diluido rápido esta opción en enero, es consciente de que abandonar el Real Madrid el próximo verano no solo será la mejor decisión por su vencimiento de contrato con el club, sino porque Ancelotti no quiere seguir contando con él en la plantilla.

No obstante, que su última temporada en el Santiago Bernabéu no esté siendo la más gratificante a título personal no impedirá que Luka Modric, además de disfrutar de una despedida de lo más especial y conmovedora, se haya convertido en uno de los futbolistas más destacados en la historia del Real Madrid.