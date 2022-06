“No” de Florentino por caro y OK del olvidado de Luis Enrique al rival

Pedro Porro es uno de las grandes revelaciones de la última campaña. El defensa del Sporting de Portugal comenzó el curso cuajando unas actuaciones sobresalientes en las filas del conjunto lisboeta, done se encontraba cedido por parte del Manchester City, y fruto de ello Luis Enrique le convocó para algunos amistosos de 'La Roja'. No obstante, el jugador ha caído en el olvido por parte del técnico asturiano, sobre todo desde que Dani Carvajal recuperó su mejor estado de forma, y es precisamente el madrileño quien protagoniza un rocambolesco giro de guion en su futuro a nivel de clubs: el Real Madrid no fichará este verano al extremeño.

La cadena de lesiones sufrida por el lateral nacido en Leganés colocó a Pedro Porro, no solo como su recambio en la selección española, sino en el conjunto blanco, pero la resurrección deportiva de Carvajal ha dejado de lado esta idea, sobre todo desde que Florentino Pérez ha conocido el precio a pagar para cerrar el fichaje del futbolista de 22 años: 35 millones.

El mandatario merengue ya considera cubierta la posición del lateral derecho y solamente la salida del mencionado Carvajal o de Lucas Vázquez podría propiciar un desembolso de ese calibre en el mercado, pero no parece que ninguno de ellos vaya a dejar el club este verano.

Precisamente esta negativa de Florentino a Pedro Porro es lo que ha llevado a Diego Pablo Simeone a fijar sus ojos en él. Según el último informe del diario portugués Á Bola, el técnico argentino quiere reforzar su lateral derecho con el gran olvidado por Luis Enrique y paliar uno de los grandes problemas sufridos por el Atlético de Madrid en la última campaña. Las lesiones de Šime Vrsaljko han obligado al porteño a apostar por Marcos Llorente, por lo que la presencia de un nuevo lateral derecho en el Wanda es más que urgente y atiende a dos factores: suplir el adiós del croata, quien finaliza contrato, y permitir que el madrileño juegue en una posición más acorde a sus cualidades.

Si nada se tuerce, el conjunto madrileño tiene todo de cara para cerrar el fichaje de Pedro Porro, aunque eso implicará realizar un desembolso mayor del esperado hace unas semanas para cubrir dicha posición. Eso sí, el jugador aún es muy joven y su fichaje podría ser sumamente eficiente a largo plazo.