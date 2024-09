No hay más salidas; Hansi Flick le cierra la puerta a un central: ni Vitor Roque fue tan solicitado

Las salidas del Fútbol Club Barcelona resultaron más significativas que las frustradas llegadas, ya que Dani Olmo fue el único que futbolista por el cual el Barça apuesta está temporada. Jugadores como Clément Lenglet o Vitor Roque le dieron espacio a un plantel que fue tocado en los últimos días tras la lesión de Marc Bernal, quien se rompió los ligamentos cruzados. Al final, al técnico alemán le va a faltar, y por eso, restar sería jugar con fuego.

En ese sentido, el cuadro culé entrena con el equipo completo tras la incorporación de Eric García, quien estuvo en proceso de rehabilitación por una lesión que había acontecido. Y cuando las informaciones indican que su destino sería el Girona, Flick agarró el micrófono y le dijo a la prensa que el campeón de los Juegos Olímpicos con España no se movería de Cataluña. De ese modo, el zaguero buscará ganarse un lugar a pesar de que Cubarsí y Martínez son los titulares para el coach alemán.

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, enfatizó con una de las expresiones más claras desde que se puso el buzo de entrenador culé: “Sí, puedo confirmar que seguirá”. Esto, refiriéndose a Eric García, quien en las últimas horas fue vinculado con el Girona, pero el cambio fue radical. El ex DT del Bayern Múnich necesita de los servicios del jugador después de todo.

🎙️ Hansi Flick talks about Eric Garcia: "His natural position is center-back, but in our situation, it's good to have players who can also play in other positions". pic.twitter.com/yyBqmgMbd2