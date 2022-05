Novedades en el Barça, Xavi es optimista con el compañero de Araújo

El F.C. Barcelona de Xavi Hernández sigue cogiendo forma de cara a la próxima temporada. Los azulgranas continúan inmersos en una configuración de plantilla nada fácil dada la situación financiera del club. De momento, tal y como hemos contado en Don Balón, el técnico catalán tiene muy claros los descartes, siendo hasta nueve los jugadores están en la rampa de salida para abandonar el club.

El capítulo de llegadas también parece claro, al menos en las posiciones que necesitan ser reforzadas. Hay cuatro claves para Xavi que son innegociables. Un delantero, el sustituto de Jordi Alba y de Busquets y un central, es en esta última posición donde puede haber movimientos próximamente.

Además de la cercana llegada de César Azpilicueta para la zaga, una de las pretensiones de Xavi es la de Kalidou Koulibaly. El central de Nápoles, de 30 años de edad, es un zaguero de garantías que aportaría experiencia y poderío físico a la defensa, un compañero perfecto para Araújo.

Con contrato hasta 2023, el senegalés abandonará este verano Nápoles para que los italianos ingresen algo por su traspaso. Sobre esto se ha referido el presidente del conjunto napolitano, el controvertido Aurelio De Laurentiis.

"Es un símbolo del club, y puede decidir dejar de ser un símbolo. Queremos que se quede, pero no se le puede obligar. Cada uno tiene su dignidad y sus exigencias. Respetamos a todo el mundo. ¿Pueden decirme si yo he obligado a alguien a quedarse, teniendo más años de contrato? Solamente lo hice con un entrenador, Mazzarri, y nos dio cuatro años de grandes satisfacciones", aseguró De Laurentiis.

El italiano también ha hecho unas declaraciones a Gerard Romero, a quien ha asegurado que "no me ha contactado el Barcelona por Koulibaly y creo que el Barça no tiene dinero para comprar a nadie".

El Barça ya ha establecido contactos con el representante del futbolista, el mismo que el de Pjanic, uno de los descartes de Xavi. Precisamente el presidente napolitano también ha descartado incluir al centrocampista bosnio en una posible operación, aunque De Laurentiis no es conocido por cumplir lo que dice.

Sea como sea, las negociaciones siguen su curso y que el mandatario italiano haya expresado públicamente la posible salida del central senegalés hace que en Barcelona sean optimistas con su fichaje.