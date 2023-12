Obligado a marcharse del Bernabéu por Rodrygo y Asensio, ahora top mundial que enamora en Mánchester

Si queremos destacar el abanico de futbolistas que están marcando las diferencias es inevitable incluir a Takefusa Kubo, quien además de ser la estrella de la Real Sociedad se ha convertido en uno de los jugadores más aclamados en el panorama europeo.

Sus prestaciones desde que el atacante japonés abandonó el Real Madrid, una salida obligada por la presencia de Rodrygo Goes y Marco Asensio en las últimas temporadas, la han permitido adentrarse en el grupo de jugadores más diferenciales, ya no solo del campeonato español, sino de Europa y de ahí que su lista de pretendientes esté aumentando cada vez con más presteza, siendo hoy el Manchester United el club que quiere dar un golpe sobre la mesa con el fichaje de Kubo.

No olvidemos que el Real Madrid se guardó el 50% del precio de una futura venta de Kubo, además de un derecho de tanteo por parte del club blanco, pero en las oficinas del Santiago Bernabéu ya no contemplan hacer un hueco a Take en el proyecto debido a que, a pesar de que Marco Asensio abandonó el club el verano pasado, Rodrygo, Arda Güler y Brahim Díaz, tres jugadores que tienden a ocupar el sector derecho, tienen contratos de larga duración con la entidad capitalina.

De ahí que, enterrada ya la opción de triunfar en el Santiago Bernabéu, Take Kubo tendrá que mirar la Premier League si quiere dar ese salto de calidad que, incluso generando muchas dudas en términos deportivos dada la dinámica tan irregular del Manchester United, supondría un cambio económico muy importante ya que en Old Trafford podría embolsarse en torno a 10 millones netos por campaña.

Eso sí, aunque los red devils lideran a día de hoy la carera para fichar a Kubo, estando fijada la cláusula de rescisión del japonés en 60 millones de euros, el Manchester City y el Arsenal, otros dos gigantes de la Premier League, son otros clubs que también han incluido recientemente al crack nipón en su agenda.