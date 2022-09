Última llamada para Hazard y Asensio, ultimátum ante Osasuna y Getafe

Vuelve LaLiga para el líder de la competición, el Real Madrid, y lo hace de nuevo con la necesidad de seguir sumando de tres en tres, para lo cual la amplitud de plantilla es esencial. Carlo Ancelotti ya ha dejado claro que el once tipo más Eduardo Camavinga y Rodrygo Goes son sus elegidos, el resto han de batirse el cobre por minutos y un puesto en las rotaciones. Ceballos, Lucas Vázquez, Eden Hazard y Marco Asensio pueden jugar o no y en el caso de estos últimos es casi una necesidad ante Osasuna y Getafe.

Dejando al margen la Champions League -que también supone una gran oportunidad para el belga y el balear en el doble duelo ante el Shakhtar, aunque Carletto es menos dado a las rotaciones en la máxima competición continental-, el choque ante Osasuna de este próximo domingo (21.00, hora española) en el Santiago Bernabéu y el que enfrenta a los blancos ante el Getafe, el sábado 8 de octubre a la misma hora, deben ser espacios en los que reivindicarse para Asensio y Hazard.

Últimamente la alternativa ha sido el balear, pero la situación contractual del jugador en el club lo coloca en una perspectiva compleja, donde los minutos serán mejor invertidos en futbolistas que vayan a continuar en la 23/24. Es verdad que Asensio ha marcado y ha ido convocado con España, sin mucha transcendencia, pero lo cierto es que la recuperación de Karim Benzema y el gran estado de forma de Fede Valverde y Rodrygo Goes por la derecha le cierran la puerta.

Hazard tiene una perspectiva similar, aunque más negativa por su poco efecto sobre el césped y porque Benzema y Vinícius, además de Rodrygo, le han cerrado las puertas del once tanto por banda derecha como de falso nueve. Con respecto a Asensio le favorece que el Madrid está obligado a buscarle una solución y eso pasa porque tenga minutos, pero al jugador no le viene bien la falta de ritmo competitivo y sus escasas oportunidades apenas sí le cunden.

Por eso ambos, el español y el belga, deben tratar en estos dos choques de sacar la cabeza; ya que después llegarán platos fuertes del calendario y previsiblemente tendrán menos peso. Si no juegan, su presencia en el Mundial se debilitará, en el caso de Asensio de forma dramática.