Le salió competencia al Atlético: Julián Álvarez es tentado; 2 grandes de la Premier lo quieren

La Premier League se alista para sostener una nueva temporada tras la última proclamación del Manchester City por todo lo alto y en lucha hasta el final frente al Arsenal de Mikel Arteta. El club de la ciudad quiere volver a replicar su gesta y, a su vez, lograr la ansiada Champions League tras no haber alcanzado la última instancia en la edición pasada. En esa línea, el club espera tener un plantel sólido, y pese a que Pep Guardiola había dicho que no habría más fichajes, Savinho llegó. Sin embargo, el técnico español estaría a poco de sufrir un duro revés tras las últimas informaciones en cuanto al futuro de Julián Álvarez.

El atacante argentino no ha gozado de la continuidad que esperaba desde que empezó a aparecer más seguido en el banco de suplentes. La segunda espada de Erling Haaland se ganó los frijoles cuando Kevin De Bruyne se lesionó, se generó un espacio en el once titular y de ese modo Pep confió en su capacidad; el gaucho no defraudó y enseguida mostró su mejor versión. Sin embargo, con el equipo sano Álvarez se quedó sin espacio, por más que su aporte siga estando a la altura cada vez que ingresa, pero para él no es suficiente. Por esa razón, su futuro estaría lejos del City, al menos de Manchester.

Los nuevos interesados

Los rumores no paran con respecto a la develación del destino de Julián Álvarez. Las noticias más recientes colocan a la joya argentina en el Atlético Madrid del Cholo Simeone, no obstante, surgió una primicia que dio talkSPORT. El medio señalado confirma que al menos dos clubes de la Premier League han preguntado por el ex River Plate y que tienen intenciones de ficharlo, pues se trata nada más que del Arsenal y el Chelsea. No hay propuesta formal y menos oficial por parte de ambos cuadros, pero sí están enterados de la intención del sudamericano de tener más minutos.

Quiere más protagonismo

Álvarez se encuentra disputando los Juegos Olímpicos con la Selección Argentina, fiel a su estilo, partiendo desde el once y aportando con su corta experiencia. En la previa del duelo con Ucrania, el ‘9’ conversó con DSports Radio en donde dio detalles sobre su intención de querer más protagonismo en la temporada que viene, dando a entender que en el City eso ya no sucede. ‘’La temporada pasada fui uno de los jugadores con más minutos en el equipo. Al final en los partidos importantes quedarse afuera a uno no le gusta, quiere aportar’’, sostuvo.

Julián Álvarez junto a @arielsenosiain desde Francia, en #NoVeoLaHora



"Tuve un golpe en el primer partido ante Canadá en la mano pero ya estoy bien"



"No me detuve a pensar en frio que es lo que espero para la proxima temporada"



Lo escuchaste por DSPORTS RADIO FM 103.1 pic.twitter.com/Lxn2lnLp1k — DSports Radio 103.1 FM (@DSportsRadio) July 29, 2024

La decisión del argentino

Atlético Madrid, y ahora Arsenal y Chelsea, pretendientes no le faltan a Julián, pero él sabe más que nadie que el siguiente paso que dé no admite equivocaciones. El goleador podría empezar la nueva temporada con una camiseta nueva, aunque confesó que su futuro sigue siendo confusa. ‘’No me detuve a pensar en frío qué es lo que voy a hacer. Cuando termine esto me pondré a pensar qué es lo que quiero para mí, veremos cómo sigue lo que viene’’, admitió.