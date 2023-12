Otra futura estrella de 18 años enamora al Madrid tras Endrick y Arda Güler: inglés, como Bellingham

Contar en una misma plantilla con jóvenes futbolistas como Endrick, Arda Güler, Rodrygo Goes, Jude Bellingham o Vinicius Jr siempre es un motivo para ilusionarse de cara a la conquista de títulos, pero Florentino Pérez no descuida el proceso rejuvenecedor iniciado en el Santiago Bernabéu tras la salida de Cristiano Ronaldo en 2018 y de esta forma Caylan Vickers se ha convertido en el nuevo objetivo blanco.

El joven talento de 18 años milita actualmente en el Reading de la League One, la tercera categoría del fútbol inglés, y sus prestaciones en el club no han tardado en cautivar a las altas esferas del Real Madrid, tanto que, según comenta el The Sun, el club ya ha iniciado conversaciones con su agente para tratar de llegar a un acuerdo lo antes posible aprovechando su corta edad.

Hay que matizar que el Real Madrid, a diferencia de Endrick, quien llegará a la capital para militar directamente en la primera plantilla, planea hacer un hueco a Vickers en el Castilla para, si cumple con las expectativas depositadas en él, ir otorgándole cada vez más protagonismo al máximo nivel.

Hay que hacer especial incidencia en que, aunque se antoja prácticamente imposible que Vickers protagonice una puesta en escena tan deslumbrante como la de Jude Bellingham, ambos ingleses atesoran cualidades futbolísticas muy similares y tienden a ocupar la misma zona del terreno juego, es decir, ubicándose entre el pívot defensivo y la línea más adelantada.

Eso sí, no tendrá nada sencillo Caylan Vickers, en el caso de que el Real Madrid termine propiciando su llegada a España, hacerse con un hueco importante en el proyecto ya que, más allá de mostrar un talento diferencial en el filial del club, si recibe la oportunidad en el primer equipo se enfrentaría a un durísima competencia para ser tenido en cuenta ya que Fede Valverde, Tchouameni, Camavinga, Bellingham y Arda Güler son jóvenes centrocampistas que tienen más que garantizada su continuidad en Concha Espina.