Otra lesión de Arda Güller y el Real Madrid ya busca opciones

Arda Güller aún no ha podido debutar con el primer equipo del Real Madrid en este tramo inicial de temporada 2023-24. El joven futbolista del cuadro blanco arrastra un auténtico calvario plagado de lesiones desde que se convirtió en nuevo jugador del cuadro merengue. La última lesión, una recaída de la anterior, que lo dejó sin su ansiado estreno el pasado mes de septiembre, cuando estaba previsto que hiciera al fin su aparición estelar ante miles de aficionados. Así pues, el futbolista deberá esperar, al menos, hasta finales de octubre, tal y como indicó la cadena COPE.

Por otro lado, si la situación del jugador no cambia, o no hace más que empeorar, para priorizar su progreso y evitar que se convierta en un nuevo caso parecido al que protagonizó Eden Hazard, desde la zona noble del conjunto blanco se estaría planteando una hipotética salida del turco, pero en calidad de cedido y sin opción de compra. En este sentido, Arda Güller cogería la suficiente confianza y entereza para tratar de figurar dentro de los planes de Carlo Ancelotti. Sin embargo, el mediapunta no estaría por la labor de salir del equipo merengue, ya que estaría dispuesto a machacarse para seguir formándose como profesional en las filas del Real Madrid. Pero todo puede dar un giro inesperado en los acontecimientos. De esta manera, podría ser el propio futbolista quien fuerce para salir.

La decisión final la tiene Florentino Pérez. La presión que ejerce un club tan importante como el Real Madrid en un jugador de tan solo 18 años podría ser determinante, sinónimo de que no estaría lo suficientemente preparado como para llevar ciertos galones. Por lo pronto, parece que habrá que ser muy paciente para ver a Arda Güller disfrutar de sus primeros minutos como jugador blanco. De momento, seguirá en el dique seco hasta final del mes de octubre.