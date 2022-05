Ousmane Dembélé cambia al Barça: Gavi y la 22/23 en el horizonte

Será difícil sustituir a Ousmane Dembélé si como parece el internacional francés no consigue llegar a un acuerdo con el Barça por su renovación. Aunque su situación contractual no es la única que preocupa en Can Barça, ya que Gavi se sitúa en un panorama similar. Y las salidas, otro de los puntos clave de la época de fichajes y ventas en la Ciudad Condal, tampoco están aseguradas, de modo que ya hay dos alternativas sobre la mesa blaugrana.

Se está especulando con el interés del Barça en Fabián Ruiz, jugador del Nápoles que acaba contrato en 2023 y del que el club italiano quiere desprenderse este verano ante la negativa a continuar más allá de 2023 del jugador español (y ex de LaLiga), entrando el club catalán entre sus posibles compradores. Pero es el jugador del Leeds United -más ahora que su equipo se encamina a la segunda división inglesa, la English Football League Championship- Raphinha el que copa la atención blaugrana en materia de fichajes.

Aún con todo y pese al interés de Xavi Hernández en los dos jugadores citados, el gran anhelo del míster culé es conseguir cuanto antes la renovación de Gavi y tratar de acercar posturas con El Mosquito. Como decimos, la situación con el jugador de Les Bleus es compleja y hoy por hoy las posturas están tan alejadas en lo económico que pensar en un acuerdo es poco menos que imposible; otra cosa es el canterano, que, si bien tiene discrepancias serias, también económicas, con el club, estás son menos importantes que las de su compañero francés.

Lo que sí está claro es que, como no puede ser menos, la salida de Dembélé condiciona totalmente el futuro del Barça, tanto en su planificación de entradas y salidas como en la disposición de factores sobre el césped para Xavi, que tendrá que encontrar a un jugador de la profundidad del ex del Dortmund si este se va. Dicho de otra forma: si Dembélé se queda en Can Barça y con las llegadas seguras de Franck Kessié y Andreas Christensen, el Barça estaría casi configurado (más si Ansu Fati y Pedri se recuperan), pero si el francés se cae de la ecuación, hay que movilizar recursos para fichar un recambio en el mercado, que no será barato: hay pocos jugadores en el mundo que tengan el desborde del francés, y eso hay que pagarlo.