Simeone deja 4 señalados en el Madrid: 2 salidas y 2 fijos en duda

El Real Madrid, como es lógico, no realizó su mejor derbi tras haber conquistado en unos días el título de LaLiga y haber eliminado al Manchester City para plantarse en otra final de la Champions League, sin embargo el duelo de ayer en el Wanda sí parecía un oportunidad apetecible para aquellos futbolistas que juegan menos o que, aún jugando, han tenido una versión muy descafeinada de sí mismos. Y lejos de reivindicarse, el choque madrileño deja 4 señalados cuyo futuro es incierto.

Uno, el más evidente y que tiene un pie y medio fuera del Madrid, al menos si no físicamente sí en la hoja de ruta de Carlo Ancelotti, es Luka Jovic. El serbio volvió a ser titular y de nuevo desaprovechó su oportunidad. Es verdad que no se le puede pedir demasiado a un jugador que nunca ha obtenido el beneficio por parte del entrenador y juega muy poco, pero ni siquiera fue decisivo frente a los colchoneros en el juego de espaldas o los espacios. En resumen, lo de ayer no hace más que certificar una realidad: el Madrid tratará de colocar al fichaje fallido de los 63 millones de euros.

Otro que tampoco cuenta para el míster y que ayer tuvo una actuación discreta fue Jesús Vallejo, que fue quien provocó el penalti del Atlético de Madrid, a la larga decisivo. Es cierto que no fue de lo más negativo del equipo blanco, pero carece de hueco y sus características no ofrecen seguridad en espacios abiertos y en la salida de balón; además, la llegada de Antonio Rüdiger pone casi imposible su continuidad: Nacho, Militao, Alaba… demasiados obstáculos por delante.

Los dos últimos jugadores que quedan, de nuevo, señalados, esta vez en el derbi, son Marco Asensio y Carlos Henrique Casemiro. Puede que ninguno de los dos sea vendido, sobre todo el brasileño, pero ni han hecho una buena temporada ni sus puestas de largo parecen ya tan necesarias y convincentes. Generan dudas. Con el balear ocurre lo de siempre: su regularidad es nula y sus destellos de enorme calidad, que la tiene, son la excepción. Por otro lado, rara vez es decisivo; con Rodrygo dando un paso al frente y posiblemente con Mbappé en el equipo, sus minutos van a menguar ¿Puede eso empujarle a salir este verano tras 6 años en la entidad de Concha Espina? Si es así, el juego del club no llorará su pérdida.

El problema con el pivote defensivo es estructural: Casemiro es lo que es, uno de los mejores, sino el mejor, recuperador del planeta y un jugador con un rigor táctico y defensivo sublime; ahora bien, sus carencias en la salida de balón, en la distribución y la conducción, su falta de velocidad en las acciones de habilidad y organización, en la actualidad se notan más con la aparición de Fede Valverde y Eduardo Camavinga. Con él sobre el césped, el equipo es más predecible, más lento, menos ofensivo y vistoso. A diferencia de Kroos, lo de Casemiro no es físico, su fútbol es limitado y condiciona demasiado al equipo. Entiéndanos, está claro que seguirá siendo un pilar importante del equipo, pero el Madrid, si quiere evolucionar, ha de empezar a quitarle minutos al 14. Ayer hizo un partido muy discreto.