Ousmane Dembélé despedaza al Madrid… y después a Barça y Laporta

Ver a este Barcelona en el Santiago Bernabéu, que pasó el rodillo sin discusión, sin oposición (seguramente favorecido por el descontrol que causó en sus jugadores Carlo Ancelotti, que no atinó ni con el planteamiento, ni con el equipo ni con los cambios) no solo siembra de terror en el Madrid, que ve un Barça poderoso, mejor, sino también, aunque sea paradigmático, en el propio equipo blaugrana, porque su hombre más desequilibrante estás casi fuera del club.

Sí, efectivamente estamos hablando de Ousmane Dembélé y seguramente muchos de sus detractores en el pasado, sobre todo aquellos que son culés, ahora no solo hayan cambiado su opinión sobre El Mosquito, sino que ansían un milagro con él por parte de Xavi y Laporta de cara al mercado de fichajes. El jugador acaba contrato en unos pocos meses y carece de acuerdo de continuidad con el club, que probablemente no pueda darle lo que exige económicamente, entonces, ¿cuál es el futuro del francés?

Hay que decir que sí, está claro que Pedri es un talento desbordante, uno que brilla con más potencia entre la filosofía de juego del Barça, y que Pierre Emerick Aubameyang es un enorme delantero, pero Dembélé simplemente es imparable en estos momentos, devastador, de modo que perderlo sería una grave ausencia para la plantilla de la nueva temporada en Can Barça. Pero, ¿hay solución? Difícil y el Barça sabía de este peligro y lo aceptó. Con ello nos referimos a que Xavi conocía de la capacidad de un Dembélé centrado, como está demostrando, y que ponerlo, plegarse a no sentarlo, suponía enormes ganancias deportivas pero también la revalorización del francés.

Si miramos al mercado, donde Dembélé figura como jugador libre, sin contrato, y al rendimiento del jugador de Les Bleus últimamente, como ayer, no es de extrañar que habrá muchos equipos tratando de hacerse con sus servicios y que el jugador está en su derecho de irse al mejor postor… lo que no necesariamente tiene que ver con el dinero. Así las cosas, recapitulando, podemos decir que el sueldo futuro que firme Dembélé sí será determinante en su decisión, pero al jugador le interesa también el proyecto que le propongan; siendo así, ¿tiene esperanzas el Barça de retenerlo? Las tiene, pero no son numerosas, ya que al United, pretendiente suyo de forma manifiesta, se unen proyectos como el del Bayern, Chelsea (si pudiera fichar), City, PSG y otros que están por aparecer. Dicho de otra forma, quizá el Barça, para conseguir el sí de El Mosquito, tenga que condicionar su proyecto, apostarlo a esta carta, ¿pero acaso no merece la pena?