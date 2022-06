Palo con Salah y Lewandowski y a Xavi le roban el sustituto de Dembélé

Desde que finalizó la temporada los nombres de Robert Lewandowski y Mohamed Salah han acaparado mucho protagonismo entre las altas esferas del FC Barcelona. El conjunto catalán, a pesar de su delicada situación económica, no ha escatimado a la hora de fijar objetivos de primer nivel mundial, pero ese factor mencionado ha provocado que tanto el ariete polaco como el extremo egipcio hayan desestimado, por el momento, la posibilidad de ponerse a las órdenes de Xavi, al menos este verano.

No obstante, ese no es el único varapalo que se ha llevado el entrenador de Terrassa ya que en las últimas horas hemos conocido en Don Balón una noticia de lo más perjudicial para su proyecto: el Leeds United no venderá a Raphinha por menos de 65 millones. Al igual que Salah o Lewandowski, la estrella brasileña también es uno de los grandes objetivos fijados por Xavi en el mercado, pero las dificultades económicas del club impiden hacer frente a las exigencias de los ingleses.

La salida de Ousmane Dembélé parece ser cuestión tiempo dado que el futbolista francés finaliza contrato y Raphinha era el candidato elegido por Xavi para tomar su relevo en el extremo derecho del Barça, pero el Arsenal se ha entrometido en la puja para encarrilar el fichaje del brasileño. Los gunners sí que están en disposición de abonar la cifra exigida por el Leeds para dejar escapar a su mejor futbolista y, aunque aparentemente el deseo del sudamericano es llegar a la Ciudad Condal, sabe que en Londres cobraría un salario mucho más atractivo.

Aparte de este factor, cabe señalar que el Barça aún no se ha desprendido de Frenkie de Jong, la clave para poder reforzar la plantilla con otros fichajes, y de ahí que Laporta aún no esté en disposición de asumir un desembolso como el que requiere Raphinha. Esta demora para vender al futbolista, otro gran dilema presente en las oficinas del club, está dispuesto a aprovecharlo el Arsenal para presentar una oferta por el jugador de 25 años, una oferta que dejará a Xavi sin galáctico tras los fracasos con Lewandowksi y Salah.