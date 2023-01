Patada de Florentino a Klopp: Bellingham ha decidido vestir de blanco

Jude Bellingham es uno de los nombres propios del mercado de fichajes. El jugador inglés es el deseo de todo el mundo del fútbol para reforzar su medular. El actual jugador del Borussia Dortmund tiene los días contados en Alemania y parece que todo está listo para dar el salto definitivo a un gigante del fútbol. Sin embargo, pese a la multitud de pretendientes, todo apunta a que el futuro del internacional inglés pasa por el Real Madrid.

Según apuntan las últimas informaciones de The Mirror, Bellingham ya habría comunicado al Real Madrid y a Florentino que en su cabeza solo está el conjunto de la capital española y no contempla jugar en la Premier League en estos momentos. En este sentido, el canterano del Birmingham City, ya habría tomado la firme decisión de no regresar a su país y probar suerte en una aventura en Madrid, donde formaría parte de un ilusionante proyecto sustentado en jóvenes estrellas como Vinicius, Rodrygo, Tchouaméni, Valverde y Camavinga.

Por su parte, en la Premier League seguirán peleando hasta el último segundo por Bellingham. El Liverpool parece el club inglés más interesado en acometer su incorporación, su medular está muy desgastada y el del Borussia es un jugador que enamora a Jurgen Klopp, quien poco a poco ya se va haciendo a la idea que su sueño será frustrado. Es por ello, que como ya os contamos en Don Balón, los reds ya han rastreado el mercado en busca de alternativas de calidad.

El desenlace de este fichaje todavía va para largo. El Borussia Dortmund está convencido que sacará muchos millones por Bellingham, está claro que no bajará de los cien millones. Sin embargo, los alemanes ya han dejado claro que el traspaso de su futbolista no se realizará, salvo grandísima sorpresa, hasta el próximo mercado de verano. Los alemanes siguen vivos en Champions League, donde se verán las caras contra el Chelsea y necesitarán de su capitán general para poder afrontar la eliminatoria con mayor confianza, pues los blues se ha reforzado con fuerza y serán un rival muy complicado de batir.

Así pues, parece que en Madrid ya pueden ir pensando como darán la bienvenida al nuevo fichaje galáctico de Florentino. Pues todo apunta a que acabará vistiendo la elástica blanca la próxima temporada.