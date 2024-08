Pellegrini tiene al reemplazo de Fekir: Cardozo va a los Spurs y Lo Celso vuelve al Betis

La directiva del Real Betis trabajó a contrarreloj sobre el cierre del mercado de pases para encontrar al reemplazante del centrocampista francés Nabil Fekir, quien continuará su carrera en el Al-Jazira de Abu Dabi.

Caída la opción de fichar al futbolista del Real Madrid, Dani Ceballos, el elenco verdiblanco analizó otras alternativas y consiguió el regreso de un viejo conocido: Giovani Lo Celso.

El jugador argentino tuvo un gran paso por el Benito Villamarín en la temporada 2018-2019, cedido por el PSG, y por la falta de minutos en el Tottenham, decidió regresar a La Liga.

En un primer momento, la institución de Londres se puso firme en la negociación y pidió unos 15 millones de euros para que se haga el traspaso del talentoso volante de 28 años.

Sin embargo, a horas del cierre del libro de pases, el periodista Fabrizio Romano informó que la historia podría tener un giro de 180 grados.

Lo que ocurrió fue que los Spurs ficharon al volante verdiblanco Johnny Cardozo y esta negociación sirvió para destrabar el traspaso de Gio al Betis.

🚨🟢⚪️ Gio Lo Celso to Real Betis, here we go! Deal completed with Tottenham for Argentinian midfielder to return.



Move completed with Jhonny Cardoso as part of the agreement, as exclusively revealed. pic.twitter.com/hojuieRcUE