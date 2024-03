Pésima gestión del Barça que ridiculiza a Lewandowski: el otro 9 era mejor para suplir a Luis Suárez

Mientras en el FC Barcelona se está acusando demasiado la ausencia de un delantero que sea una garantía goleadora y que dé un paso adelante en los duelos más importantes que debe disputar el equipo ya que Robert Lewandowski está sumergido en una irregularidad que está afectando nocivamente al proyecto culé, en Marsella hoy tienen motivos para sonreír… con Pierre Emerick-Aubameyang como gran protagonista.

El delantero gabonés fue la víctima que se cobró Joan Laporta para posibilitar el fichaje de un Lewandowski que costó al Barça 50 millones, que es el jugador mejor pagado de la plantilla y que tiene contrato en vigor hasta 2026, una fecha que realmente genera incertidumbre sobre cuál será el rendimiento del ex del Bayern de Múnich en las próximas campañas.

Y es que lo curioso de todo esto es que Aubameyang, quien cuajó seis meses muy destacados en Barcelona, bien se ganó el derecho a ocupar el vacío que dejó Luis Suárez tras su expiración de contrato, pero Laporta no dudó en dar la patada al delantero gabonés para hacer hueco a un Lewandowski que solamente en sus primeros cinco meses en el club ofreció un rendimiento de absoluta estrella mundial.

El paso de los años está jugando muy en contra del polaco y, aunque Aubameyang tampoco es un futbolista que esté dando sus primeros pasos, ni mucho menos, dado que el africano tiene 34 años, está atravesando uno de los momentos más dulces de su carrear en el Olympique de Marsella, donde llegó procedente del Chelsea tras una decepcionante etapa en Stamford Bridge.

Son 21 goles los ha cosechado ya el gabonés para afianzarse, ya no solo como la estrella del conjunto galo, sino en un hombre récord ya que, gracias a su aportación en la presente edición de la Europa League, Aubameyang se ha convertido en el máximo artillero en la historia de este torneo con 35 dianas, siendo la última de ellas toda una obra de arte en el duelo ante el Villarreal.

