Piqué enciende al Barça y Xavi manda un mensaje: 2 jugadores señalados

92.605 personas. Esa fue la cifra de aficionados del FC Barcelona que se reunieron en el Spotify Camp Nou ayer por la noche, a partir de las 21:00h, para despedir a una leyenda del equipo culé como Gerard Piqué, que ante el Almería jugó su último partido en el estadio del Barça y lo cerró con victoria por 2 goles a 0.

Desde el primer minuto, el equipo, motivado por dar una buena imagen en la despedida de Piqué, salió con muchas ganas y con las líneas muy adelantadas, efectuando una presión asfixiante a la salida del Almería. Así, y casi hora y media de juego después, con el partido ya decidido (2-0), el central catalán abandonó por última vez el césped del Spotify Camp Nou al ser sustituido por Andreas Christensen en el 85’. Sin embargo, no todo fueron buenas noticias para todos los pupilos de Xavi Hernández, ya que, a pesar del resultado y del gran juego que mostró el equipo, Gavi y Raphinha volvieron a ser suplentes, confirmando que los dos futbolistas -que empezaron la temporada siendo titulares- han perdido peso en el equipo, si más no en el once titular.

En este sentido, Gavi únicamente ha sido titular en 2 de los últimos 5 encuentros ligueros, mientras que la situación de Raphinha es todavía más preocupante, estando fuera del once inicial en 4 de los últimos 5 partidos de liga. De esta manera, Xavi Hernández se reafirmó en su decisión durante la despedida de Gerard Piqué y dibujó una línea imaginaria separadora entre titulares y suplentes, señalando especialmente al andaluz y al brasileño que entraron juntos en el terreno de juego desde el banquillo en el minuto 68’.

Un hecho que, como comentamos, no hizo más que confirmar que, ahora mismo, Gavi y Raphinha están señalados por Xavi. Desde luego, las actuaciones de sus rivales por la posición (en el caso de Gavi, Frenkie de Jong y por lo que respecta a Raphinha, Dembélé y Ferran Torres) tampoco son buenas noticias para los intereses de ambos futbolistas porque tanto De Jong, como Dembélé y Ferran Torres protagonizaron muy buenos minutos en el partido que pasará a la historia por ser el último de Gerard Piqué en el Spotify Camp Nou.

Afortunadamente para Raphinha y Gavi, antes del parón por el Mundial, al Barça solo le queda un partido (el próximo martes a las 21:30h, visitando al Osasuna), por lo que la cita mundialista podría llegar en el momento oportuno para ambos con el objetivo de demostrarle a Xavi, con buenos minutos con sus selecciones, que son capaces de revertir sus suplencias en el FC Barcelona.