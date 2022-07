Plantón del remplazo de Kroos a Courtois y Hazard: “no” al Real Madrid

Youri Tielemans es uno de los futbolistas europeos que, a día de hoy, cuentan con un mayor número de pretendientes entre las mejores ligas del continente. El centrocampista belga del Leicester lleva varias campañas ofreciendo un nivel muy reseñable y fruto de ello ha conseguido colar en sus opciones de futuro a un gran número gigantes entre los que se encuentra el Real Madrid.

Florentino tiene en nómina a Tielemans como relevo generacional de Toni Kroos, quien dejará el club en 2023, pero no parece que Hazard y Courtois vayan a encontrarse con su compatriota y amigo en Chamartín, a pesar de que su presencia se preveía definitiva para convencer al jugador. No obstante, el belga sabe que, por muy atractiva que resulte la opción de aterrizar en el Bernabéu, se cruzaría con una dura competencia que podría privarle de acaparar los minutos deseados, motivo principal por el que no quiere esperar a 2023.

No obstante, The Sun ha destapado en las últimas horas el acercamiento que se ha producido entre el Arsenal y Tielemans con el fin de ultimar detalles sobre las nuevas condiciones de su traspaso, un traspaso que ahora parece estar muy cerca de cerrarse. Tras el fichaje de Gabriel Jesus, Arteta sabe que la delantera está bien afianzada y por ello ha puesto su mirada en la línea creativa, donde los gunners han mostrado algunas carencias en la última campaña.

De ahí que, aparte de Martin Odegaard, el técnico vasco quiera contar en sus filas con un futbolista con un amplio elenco de cualidades como son el buen golpeo de balón, su capacidad para proteger el esférico en situaciones de mucha tensión y nerviosismo y, sobre todo, su habilidad asociativa para disfrutar de un juego vistoso y efectivo.

Es cierto que el futbolista de 25 años ha sido muy importante en el esquema de los foxes desde que llegó al King Power Stadium, pero el equipo sabe que Tielemans quiere dar un salto de calidad en su carrera y, acabando contrato en 2023, es la mejor oportunidad para rescatar una cifra en torno a 35 millones por su adiós.