Por culpa de Xavi, el FC Barcelona pudo perder al crack que mejora a Lamine Yamal y Lewandowski

Ya no es ningún secreto que desde la llegada de Hansi Flick al banquillo del Barça, el conjunto blaugrana ha visto como varios de sus futbolistas no solo han recuperado sus mejores versiones, sino que, incluso han alcanzado niveles que ni siquiera se les presuponían. Y es que, si en Don Balón ya hablamos de un Pedri que ha vuelto a un nivel superlativo y que se ha ganado la renovación, también conviene hablar de Raphinha, que pasó de estar casi fuera del Barça a ser el mejor jugador del equipo.

Tal ha sido el cambio en la vida de Raphinha, que ha sido el propio jugador que, en palabras a ESPN, ha confirmado que, antes de la llegada de Hansi Flick, se llegó a plantear la posibilidad de abandonar el Barça, pese a que siempre ha sido el club de sus sueños: ”En mis primeros seis meses, no tuve el mejor inicio, así que me pasó por la cabeza dejar el club… La pasada temporada por las lesiones y la expulsión en Getafe, al ver que el club me quería vender, los aficionados me querían echar, también me llevó a pensar en irme”.

Unas palabras las de Raphinha que confirman que el brasileño estuvo realmente cerca de dejar de ser jugador del Barça a lo largo del pasado verano, justo cuando Xavi dejó el club. Y es que, si bien es cierto que fue alternando momentos buenos y malos, la realidad es que con el egarense, Raphinha nunca fue capaz de alcanzar ese nivel que se le presuponía a un fichaje de unos 65 millones de euros.

Con Flick, el brasileño es otro

Tal ha sido el cambio de Raphinha bajo las órdenes de Flick, que, en pocos meses ha pasado de ser el principal señalado en la delantera del Barcelona, a ser, probablemente, el jugador más en forma de toda la plantilla. Incluso mejorando a Lewandowski y a Lamine Yamal que, pese a estar en estado de gracia, no derrochan confianza como Raphinha que, ha visto en Hansi Flick esa luz que nunca pudo ver con Xavi y que casi lo lleva a dejar el Barcelona.