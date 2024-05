Por el desastre de Girona, Laporta frenaría una renovación y daría el OK a la venta de otro veterano

Pese a ser un simple partido de liga, la realidad es que la derrota del Barça a manos del Girona ha acabado siendo un golpe especialmente duro para el conjunto blaugrana. Pues, además de haber regalado la liga al Real Madrid y haber puesto en serio peligro la segunda plaza, también dejó unas pésimas sensaciones en la última media hora de partido, donde un cúmulo de errores y faltas de concentración acabaron condenando a los de Xavi a una derrota por 4-2 que provocará heridas.

