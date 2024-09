Por él, Florentino no fichó a Laporte ni a Leny Yoro, deja solo a Rüdiger y Carlo Ancelotti ya duda

Uno de los grandes pendientes que le quedó al Real Madrid en este pasado mercado veraniego, fue la incorporación de un central de garantías que permitiera a Carlo Ancelotti, afrontar con tranquilidad la presente temporada. En este sentido, con el adiós de Nacho Fernández y la prolongada ausencia de un David Alaba que sufrió una grave lesión la pasada temporada, en Chamartín había serias dudas respecto de qué tan bien cubierta estaba la posición de central.

Ante esta situación, la idea principal del conjunto blanco era la de incorporar a un jugador como Leny Yoro o Aymeric Laporte. Sin embargo, con ambas operaciones resultando un fracaso total, a Florentino Pérez no le queda otra opción que la de encomendarse a la pronta -y buena- recuperación de David Alaba, al que nadie le ha puesto plazos, pero al que sí que necesitarán en plenas facultades, sea cuando sea su regreso, algo que ya genera más dudas en el cuerpo técnico del Real Madrid, donde, según As, no están convencidos de si el austríaco podrá volver a la acción a pleno rendimiento.

La realidad es que la rotura de ligamentos de Alaba fue especialmente grave. Hecho, que sumado a que el ex del Bayern de Múnich es ya todo un veterano de 32 años, provoca que el optimismo respecto de su regreso sea, como mínimo escaso. Hecho que, sumado a la ausencia de jugadores en la posición de central, genera especial preocupación en un Carlo Ancelotti que sabe que, Rüdiger no siempre estará disponible, que Éder Militao es de cristal y ahora que Alaba es improbable que sea un jugador siempre fiable.

El fallo: no fichar a nadie

Con todo sobre la mesa, parece evidente que el hecho de no fichar a ningún central el pasado verano, fue una decisión, como mínimo, demasiado arriesgada. Y es que, ahora mismo si Militao cae, Rüdiger se queda solo y viceversa, algo que, con Yoro o Laporte no hubiera sucedido. Sin embargo, ahora todo apunta a que Carlo Ancelotti deberá ser especialmente creativo para paliar la falta de trabajo por parte de Florentino Pérez a la hora de reforzar una posición de central que en Chamartín está en grave peligro.