Por eso dudan Ceballos, Kroos y Modric: Florentino Pérez invierte 214M en un talento sin precedentes

Cuando uno habla del futuro centro del campo del Real Madrid puede pensar en Fede Valverde, pero desde luego no lo hace con la mente puesta en Luka Modric y Toni Kroos, ambos pendientes de renovar con el Real Madrid pero por una última temporada más, y si lo hace de forma racional no cree en Dani Ceballos como elemento prominente. No, el Madrid, ahora que ha firmado a Jude Bellingham, se proyecta con una línea de construcción de puro talento y suma presencia física en un contexto sin precedentes que le ha costado al club 214 millones de euros en el mercado.

Eduardo Camavinga, Aurelian Tchouameni y Jude Bellingham están llamados a gobernar un centro del campo blanco que va a cambiar el paradigma imperante hasta el momento para tratar de llevarlo a un nuevo nivel, siempre con Valverde de complemento. De los tres, ahora mismo solo parece caro el ex del Mónaco, que le valió al Madrid 80 millones y le ha costado adaptarse. Camavinga, sin duda, ha sido la mejor inversión, ya que por 31 millones los blancos poseen a uno de los grandes en los próximos años, siéndolo ya del presente.

Y Bellingham es la bisagra entre los dos franceses, además de un titular indiscutible desde que el Madrid va a abonar al Borussia Dortmund 103 millones de euros + 25 en variables, para un sueldo de 11 millones de euros, al paso por este mercado de fichajes. Es verdad que Camavinga y Tchouameni no han funcionado juntos, pero no lo han hecho en el fútbol que marcaba antes el Madrid, que ahora será otro. Al control de balón, ahora habrá que añadir una cadencia de rapidez e ímpetu mayor, la que da el físico de los tres (cuatro con el uruguayo) jóvenes futbolistas. Con ellos, el Madrid añade capacidad para subir mucho el nivel de intensidad de los partidos; en lo que va a convertir al equipo en un bloque mucho más vertiginoso y dominador, posiblemente hasta un nivel del que no hay precedentes. Y Valverde se complementa a la perfección con ello.

Los cuatro están diseñados para favorecer un acento agudo en los partidos, así como para potenciar rápidas transiciones, por lo que su nuevo empuje choca frontalmente con el estilo de juego y posibilidades de Modric, Kroos y Ceballos. De los tres, el español es quien más duda en seguir, ya que se ve con poco hueco en el once si nos atenemos a que, en los trances complicados, Ancelotti siempre ha tirado de los dos veteranos antes que de él, que será el último en la rotación. La construcción del nuevo Madrid está ya en marcha y dejará talento en el camino.