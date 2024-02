Por fin, la noticia que esperaban Deco y Laporta: primer galáctico para la 24/25… pero, ¿envenenado?

A día de hoy, ya lo dijo Deco, el Barça trata más de conservar lo que tiene y ajustar ciertas salidas para cuadrar unas pocas entradas que en buscar grandísimos argumentos de cara al mercado de fichajes del próximo verano, es más, uno de esos considerados galácticos, que no estás asegurado, ha dado un paso de gigante para vestirse con la elástica blaugrana en la 24/25 gracias al Manchester City, aunque hay un importante pero con respecto al vigente campeón de la Premier League.

¿Jugador problemático?

Si bien nadie puede dudar que João Cancelo ha sido y está siendo uno de los mejores recursos del Barça esta temporada, lo cierto es que los hay que sí dudan de la actitud del futbolista luso cuando trata de asentarse en un grande, al menos si lo ponen en duda ciertas voces que ven este fichaje del Barça de la temporada que viene como un ‘regalo’ envenenado de Pep Guardiola a Deco y Laporta.

El informador Lu Martín habló en el Carrusel Deportivo sobre la decisión del míster de Sampedor de apartar del City a un jugador tan talentoso: “es un problema de actitud y de comportamiento. Si hay algo que Pep no soporta es el mal comportamiento y el sobrepeso. El comportamiento de Cancelo no fue el adecuado, aunque como futbolista tiene una calidad tremenda. En Valencia le pasó lo mismo. No se fue porque no jugó mal, se fue porque ni siquiera Dios lo soportaba", dijo.

¿Por qué Guardiola no quiere ver ni en pintura a Cancelo?



@LuMartinBCN



"Algo que no soporta Guardiola es la actitud"



"Esto ya le pasó en el Valencia, no le aguantaba ni dios"



"El día que deje de jugar partidos importantes... habrá un problema" — Carrusel Deportivo (@carrusel) February 22, 2024

Estas durísimas declaraciones sobre uno de los objetivos número 1 del Barça siembran dudas sobre el luso en base a un asunto sacado a la luz por Martín: “en el Barça mientras juegue no hay problema, pero el día que deje de jugar su personaje saldrá a la luz”. Eso en el Barça no ha sucedido porque no tiene la competencia que tenía en el City, sin embargo, queda dicha la advertencia.